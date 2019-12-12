رسالة مؤثرة من الفنانة سلوى محمد بعد إعلانها وفاة زوجها المخرج محسن حلمي..شاهدوا ماذا قالت

أعلنت الفنانة المصرية سلوى محمد علي عن وفاة زوجها المخرج المسرحي محسن حلمي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من خلال حسابها على موقع "فيسبوك"، حيث أنها نقلت الخبر للجمهور من خلال رسالة مؤثرة كشفت فيها عن المعاناة التي كان يعيشها زوجها في آخر أيامه.

وأدخلت الفنانة سلوى محمد علي الحزن إلى قلوب متابعيها، وذلك بسبب كلماتها المؤثرة التي أعلنت فيها عن وفاة زوجها المخرج محسن حلمي، حيث علقت قائلة: "محسن حبيبي..ارتاح بعد تعب طويل أوي"، إشارة منها إلى أن زوجها قضى الشهور الماضية في المستشفى بسبب المرض.

وأوضحت الفنانة المصرية تفاصيل وموعد الجنازة والعزاء في منشورات أخرى، وكتبت: "جنازة المرحوم محسن حلمي بعد صلاة الضهر جامع السيدة نفيسة"، وأضافت: " عزاء محسن حلمي يوم الاحد القادم..جامع عمر مكرم".

وقدم المخرج الراحل محسن حلمي العديد من الأعمال المسرحية خلال مسيرته الفنية الطويلة، وآخر هذه الأعمال مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، شارك فيها كل من يحيى الفخراني وهبة مجدي ومحمد محسن.

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