رشا مهدي توثق لحظة قيادتها سيارتها في السعودية!

رشا مهدي

نشرت الفنانة المصرية رشا مهدي عبر حسابها الخاص في تويتر فيديو لها من شوارع العاصمة السعودية الرياض، وظهرت مهدي في الفيديو وهي تقود سيارتها لتكون بذلك اول فنانة مصرية تقود سيارتها على أراضي السعودية بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

ومن خلال تعليقها على الفيديو شكرت الفنانة المصرية الشعب السعودي على تعامله الراقي والحب الكبير الذي منحوها اياه، وعبرت عن سعادتها لقيامها بهذه الزيارة السريعة.

والجدير بالذكر أنّ الفنانة المصرية رشا مهدي تواجدت في الرياض من أجل حضور الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية المفتوحة في الريض، خلال زيارتها الأخيرة للسعودية، تلبية لدعوة الأميرة جوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز.

وعلى صعيد مختلف كانت الفنانة المصرية رشا مهدي من النجمات اللواتي دعمن الفنانة رانيا يوسف في أزمتها مع قضية الفستان، حيث اعتبرت وقتها ان الهجوم على يوسف كان مُبالغ فيه ووصفت كل من هاجمها بـ "داعش".

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