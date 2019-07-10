للمرة الأولى.. فيلم جديد يجمع بين هريثيك روشان وديبيكا بادوكون

تشهد السينما الهندية هذا العام ازدهارًا كبيرًا، حيث تم إطلاق العديد من الأفلام الحديثة اللافتة، بينما لا يزال العمل قائمًا على الكثير من الأعمال المنتظرة، مثل فيلم "تشاباك" للنجمة الجميلة "ديبيكا بادوكون".

وبالإضافة إلى "ديبيكا"، ينشغل النجم "هريثيك روشان" حاليًا بإصدار فيلمه Super 30، ولكن مع انشغال كلا النجمين في أعمالهما، هناك أنباء بشأن تعاون قريب قد يجمع بين "ديبيكا" و"هريثيك".

فوفقا لتقرير حديث كشفت عنه مجلة "تايمز ناو نيوز"، تم اختيار "ديبيكا" و"هريثيك" ليكونا بطلي فيلم المخرجة "فرح خان" الجديد، والذي سيكون بمثابة نسخة جديدة من "ساتي بي ساتا" الذي تم إصداره في 1982، والذي لعب كل من "أميتاب باتشان" والنجمة "هيما ماليني" دور البطولة فيه.

كشف التقرير أيضًا أن كلًا من "هريثيك" و"ديبيكا" سيلعبان دور "أميتاب" و"هيما"، كما ذكر مصدر مطلع على خطة العمل على الفيلم، أن "فرح" والمنتج "روهيت شيتي" اختارا "ديبيكا" لهذا الدور لأنهما يحبانها ولأنها تناسب الدور أيضًا.

وقال المصدر: "عندما ظهرت ديبيكا بادوكون لأول مرة في عالم السينما الهندية، لفتت أنظار الجميع لمدى الشبه بينها وبين هيما، بالإضافة إلى جمالها أيضًا".

ويبدو أن الأمر ليس مجرد إشاعة أو تكهنات، حيث كشف المصدر أن "فرح" عرضت قصة الفيلم الجديد على "ديبيكا" بالفعل، وأحبت النجمة الشابة القصة وسرعان ما وافقت على الدور.

هذا ويجدر بالذكر أنه في حال تم إطلاق هذا الفيلم المنتظر، فسيكون أول تعاون يجمع بين نجمي بوليوود "هريثيك روشان" و"ديبيكا بادوكون".

ويأتي هذا الخبر وسط انشغال "ديبيكا" في تصوير فيلمها "تشاباك"، بالإضافة إلى المشاركة في فيلم زوجها "رانفير سينغ" القادم، "83" والذي ستشارك في تمثيله وإنتاجه أيضًا.

ومن ناحية أخرى، يستعد "هريثيك روشان" لإطلاق فيلمه الجديد Super 30 يوم 12 من شهر يوليو الجاري.

للمزيد من قسم عالم بوليوود: