مودل روز ووصلة رقص على المسرح بحفل جماهيري..والجمهور "أوفر"!

شاركت الفتاة السعودية مودل روز فيديو جديد لها عبر حسابها في انستقرام من حفل الدي جي الأمريكي Steve Aoki.

الفيديو أظهر روز وهي تتراقص على المسرح أمام الجمهور وارفقته تعليق جاء فيه "شكراً لك Steve Aoki". الجمهور بدوره كالعادة انتقد روز وتصرفاتها وأطلقوا عدة تعليقات ساخرة كان منها "اقولك صايد جو الاجانب م انعرف اني عربي".. وتابع آخر "تراك متأثره بالاجانب مره"..وجاء في تعليق أحدهم "هاذي مودل ولا رقاصة؟".

يذكر أن مودل روز كانت قد أثارت الجدل منذ أيام بعد أن أدت وصلة رقص على أغنية الفنانة العالمية شاكيرا وأثار الفيديو هجوم كبير عليها ضمن تعليقات كان منها "احتارت شتسوي حتى تظل الانظار عليها"...وتابع آخر "شاكيرا من سوق الجمعه" وجاء في تعليق أحدهم "شبلاها انخبلت كانت محبوبه قامت تغمس يم الصحن".

مودل روز تتحدث عن الخيانة والغدر

كشفت روز أنها تعرضت للغدر والخيانة من قبل طليقها وليس كما صرح هو أن الشاب الذي تعرفت عليه ويدعى نيكولا هو من قلب حياتها رأساً على عقب وحولها لشخص آخر تماماً، وجعلها تغير معاملتها مع زوجها وحتى أصدقائها المقربين وعلى الرغم من محاولة الجميع إبعادها عنه.

رد طليقها جاء سريعًا

لم يمر وقت طويل على تصريحات روز حتى جاء رد طليقها سريعًا، حيث نشر آية قرأنية "ويل يومئذ للمكذبين" مشيراً إلى ما ذكرته روز من خيانة وكذب ونفاق، وتابع حول موضوع الكذب أن روز وصديقها تسببوا باعتقاله من قبل الشرطة بعد شكوى بتهمة محاولة قتل صديقها نيكول. وتابع طليق روز أن الأخيرة كانت تقف أمام المنزل وتضحك على وضعه وقامت بتصويره وشاركت الفيديو مع المحامي بغاية إرساله إلى مكتب التأشيرات لمنعه من دخول البلد مجدداً. كما أضاف أن أصدقاء روز حالياً معروفين بسمعتهم السيئة والتي منها تجارة المخدرات، كما تابع أن سبب ابتعاد أصدقائها عنها هو ما فعلته بحق زوجها والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بحقه.

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