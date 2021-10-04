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رهف القنون تتخطى الحدود.. فتاة عربية تلمس صدرها وأخرى مؤخرتها!

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:45
رهف القنون
رهف القنون

لا تزال الهاربة من السعودية رهف القنون تثير الجدل وضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتجاوزها الخطوط الحمراء أكان ذلك بإطلالتها الفاضحة وحركاتها الجنسية وعلاقاتها الشاذة.

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شاركت رهف القنون مؤخرًا مقاطع فيديو تجمعها بصديقاتها المثيرات للريبة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" حيث ظهرن يتلامسن بطريقة شاذة ومثيرة وكأنهن يؤكدن أنهن مثليات الجنس.



في إحدى الفيديوهات تظهر القنون ترقص التويركين مُرتديةً تنورة قصيرة وتوب ضيق شفافين، بينما كانت إحدى صديقاتها تلمس مؤخرتها، وفي فيديو آخر تظهر فتاة عربية تدعى "جميلة" وهي تلمس صدر رهف بيديها بينما القنون تتمايل على أنغام الموسيقى.

وفي إحدى الفيديوهات، تظهر رهف برفقة مجموعة من الفتيات إحداهن فتاة عربية تدعى "نيكول".

وهنا نعرض الشخصيات اللواتي تواجدن برفقة رهف:

نيكول

 

جميلة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by J. (@jamila.mxo)

 

ميغان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Meagan (@mlayden_)

 

شوردي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SHORDY TT🍾 (@shordy.t)

 

 

رهف القنون وحبيبتها الشقراء

وفي وقت سابق، كشفت القنون عن هوية حبيبتها، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة تجمعها بفتاة شقراء جميلة تُدعى "سيدني إليسا"، وأرفقتها بتعليق "My Girlfriend" أي "حبيبتي".

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وبعد دخول حساب ـ"سيدني إليسا" عبر موقع "إنستغرام"، وجد أنها تمتلك حسابًا على موقع "Only Fans" والذي تشارك من خلاله مقاطع فيديو وصور إباحية لها من أجل كسب الأموال، ما يُثير شكوك انضمام القنون لها.

رهف القنون

رهف القنون

كلمات دالة:رهف القنوننجومسوشيال ميدياتعريسحاق

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