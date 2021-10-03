رهف القنون تكشف هوية حبيبتها.. شقراء وتبيع جسدها مقابل المال!

كشفت الهاربة من السعودية رهف القنون عن هوية حبيبتها بعد إثارتها الجدل بفيديو تظهر فيه تُقبل فتاة على شفتيها داخل سيارة مؤكدةً ميولها الجنسي نحو الفتيات.

شاركت رهف القنون متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة تجمعها بفتاة شقراء جميلة تُدعى "سيدني إليسا"، وأرفقتها بتعليق "My Girlfriend" أي "حبيبتي".

وحين النظر وتصفح الحساب الرسمي لـ"سيدني إليسا" عبر موقع "إنستغرام" نلاحظ وجود حساب لها على موقع "Only Fans" والذي تشاركه عبر مقاطع فيديو وصور إباحية لها من أجل كسب الأموال، ما يُثير شكوك انضمام القنون لها.

وشاركت سيدني صورة تجمعها بالقنون وإحدى صديقاتها عبر "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "في أفضل سلوك لنا".

رهف القنون تمارس السحاق في السيارة

ويجدر الإشارة إلى أن القنون أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جريء وفاضح يجمعها بفتاة أثناء ممارستهما الرذيلة والسحاق في السيارة، حيث تظهر جالسة برفقة الفتاة في المقعد الخلفي للسيارة بينما تتبادلان القبلات على الشفاه، وأرفقتها بتعليق: "كلبتي".

رهف القنون وحبيبتها ذات الملامح العربية

ولطالما أثارت القنون الجدل بشأن ميولها الجنسي، فقد نشرت سابقًا فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها ذات ملامح عربية تدعى " Mahrukh"، حيث اعتقد البعض أنها ربما تكون حبيبتها، لأنها صرَّحت في إحدى المرات أنها تبحث عن حبيبة.

ونشرت الفتاتان الأجواء الاحتفالية ماجنة مع عدد من الشبان والفتيات، حيث تناولن المشروب والمواد الكحولية ورمين الأموال على راقصات التعري.

وشاركت "Mahrukh" الفيديو الذي يجمعها برهف، وأرفقته بتعليق: "حبيبتي".