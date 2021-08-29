رهف القنون تشرب الخمر في موعد ليلي.. فيديو جديد يعرضها للهجوم

لا تتوقف السعودية رهف القنون عن إثارة الجدل والتعرض للهجوم بسبب تصرفاتها الجريئة، حيث جرى في الساعات الماضية تداول فيديو جديد لها نشرته عبر حسابها في سناب شات أثار هجومًا جديًا عليها

وظهرت رهف القنون في الفيديو داخل ملهى ليلي مع تعليق على الفيديو "موعد ليلي" وهي تحتسي الخمر، وحرصت رهف القانون على إخفاء وجه الطرف الآخر.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة حيث هاجمها عدد كبير من رواد السوشال ميديا، فيما اعتبر البعض أن حياة رهف في الفترة الأخيرة أصبحت كلها مثيرة للجدل وقد خسرت عائلتها وحياتها.

وجاء في تعليقات الجمهور: "ارحمو اهلها ياجماعه ولاتنشرون هالتفاهات! ارحموهم بس كافي حطو نفسكم مكانهم الله يعينهم ولايبلا مسلم".

وقالت أخرى: "الحمدلله الذي عافانا هاذي الحريه الي تركت اهلها ودينها عشانها يارب لك الحمد ع النعمه الله لايبلانا"، وفي تعليق آخر: "يعني وحده هربانه من أهلها وش تسوي تشرب قهوه وشاي



رهف القنون وقصة نسب ابنتها

وكان الكونغولي لوفولو راندي والذي قالت رهف في وقت سابق انه والد ابنتها قد فجر مفاجأة صادمة مؤخرًا حيث اعلن عبر حسابه انه أجرى فحص الـ DNA للطفلة وأنه اكتشف انها ليست ابنته

كما كشف راندي انه اخبر رهف بنتيحة الفحص ليكتشف انها تعرف من والد ابنتها معبرًا عن حزنه ومؤكدًا انه لن يتخلى عن الطفلة التي يعتبرها في مثابة ابنته.

وقال في منشوراته كاشفًا تفاصيل ما حدث: "ابلت رهف في عام 2019 بعد اسبوع من انفصالي بعد ان اكتشفت خيانتها.. توسلت الي ان أكون إلى جانبها.. وبالرغم من أنني لم اصدقها لكنني قررت منحها فرصة.. بعد شهر اكتشفت أنها ليست مناسبة فقررت الابتعاد عنها".

وأردف قائلًا: "عد 6 أشهر اتصلت بي وقالت لي أنها حامل وانني والد الطفل.. في البداية طلبت منها اجراء فحص الحمض النووي.. لكنها كانت تاجل الموضوع.. وبعد مدة نسيته لانها كانت تتعامل بلطف كبير".

وأضاف معلقًا: "لطالما رغبت بان اجري فحص الحمض النووي.. لكني تعلقت بابنتي كثيرًا وخفت من الحقيقة.. وأنني قد اخسرها.. وبعد ان انفصلنا مجددًا بسبب علاقاتها الكثيرة.. وطلبها مني أن ارعى ريتا وهي تقضي الوقت في السهرات والحفلات والنوم مع الرجل.. قررت ان اجري الفحص.. وعندما ارسلت لها اني اجريت الفحص.. قالت لي إنها سعيدة اني عرفت الحقيقة وان ريتا ستكون سعيدة مع غيري"

وفي نهاية حديثه قال: "مر أسابيع منذ ان أخبرتني رهف أنها تعرف والد ريتا الحقيقي.. ريتا لا تعيش معي الآن.. انا افتقدها وادعو الله ان يحفظها وساحارب من اجل الحصول على حضانتها مجددا