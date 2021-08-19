رهف القنون تطل بصدر مكشوف من داخل أحد النوادي الليلية!

شاركت الفتاة السعودية المثيرة للجدل رهف القنون صُورة جديد لها عبر تطبيق انستقرام حيث يتابعها الألاف بشكل مستمر للاطلاع على تفاصيل يومها.

رهف والتي اختارت نمط حياة جريء بعيداً كل البعد عن العادات والتقاليد التي كانت تحكمها بحكم أنها من أصول عربية، أطلت بالصُور من داخل أحد أماكن السهر الليلية وهي ترتدي جمبسوت مكشوف من منطقة الصدر ويبرز منحنيات جسدها بطريقة واضحة. ربما إطلالتها ليست الأجرأ بين ما تم مشاركته منذ فترة إلا أن الإنتقادات لا تفارقها بحكم أنها تحمل الجنسية السعودية.

وكانت رهف القنون قد شاركت منذ مدة صُور جديدة لمؤخرتها التي بدت شبه عارية وهي تجلس على الأرض بوضعيات جنسية مثيرة وارفقت هذه الصُور بتعليق "إذا كان لا يمكنك فعلها..أنا سأفعلها"!... كما أنها منذ أيام كانت قد شاركت صُورة لها وهي ترتدي مايوه السباحة المكون من قطعة واحدة، هذه ليست المرة الأولى التي تشارك بها رهف مثل هذه الصُور إلا أنها في هذه المرة كانت ترتدي مايوه ضيق أظهر تفاصيل جسدها بشكل مقزز على حد رأي الجمهور. وقبلها كانت رهف القنون قد شاركت صورة لمؤخرتها وهي ترتدي تنورة مكشوفة من منطقة المؤخرة وبوضعيات تكشف أنها لا ترتدي ملابس داخلة أسفل التنورة.

رهف القنون تتخلى عن ابنتها وزوجها!

رهف القنون كانت قد عاشت أزمة كبيرة مع حبيبها ذو الجنسية الكونغولية لوفولو راندي والذي ادعى أنها طردته مع ابنته خارج منزلهما، ونشر وقتها مقطع فيديو وهو يحمل طفلته، وصرح "أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تجيب.. قالت لي إنها لا تهتم، وتريدني أن أتصل بالشرطة، وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها.. هل تعتقدون أن الأمر مزحة؟ الطقس بارد جدا هنا، تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة...الساعة الآن السابعة مساء، أتصل بها ولا ترد، وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني"

صديق رهف القنون في بث مباشر:

"تركت طفلتها الرضيعة و رحلت و طلبت مني عرضها للتبني او الاتصال بالشرطة ثم اختفت و لا ترد على مكالماتي و لا يوجد مكان نذهب إليه" .



ٰ

هذا هو النموذج الهارب الذي رحبت به كندا و اتخذها بعض المراهقات قدوة ، عهر و سكر و أطفال حرام ! pic.twitter.com/3AvmjH54pp اقرأ ايضاً علي كاكولي إلى الواجهة مُجدداً.. والسبب قضية المخدرات والتطورات الصادمة! May 24, 2021

ومن بعدها بعدة أيام، ظهرت رهف في صورة بعد إجرائها عملية جراحية وأرفقتها بتعليق "شكرًا لكل حدا سأل عني وعن بنتي، ظرف صحي لكن أنا بخير وراجعة لبيتي بعد أسبوع وما عندي رد لكلام الميديا او كلام شخص معتوه يحب استغلال ويستعطف الناس لمصلحته الشخصي المادية.. أيام وتعدي".

للمزيد من قسم الترفيه:

نيللي كريم تحتفل بعيد ميلاد زوجها هشام عاشور.. وسيلفي من ناطحات نيويورك!

فاطمة المؤمن تقع في ورطة بعد ظهور صدرها بالخطأ..والجمهور "مقصودة"!

هيا الشعيبي تعاير إلهام الفضالة.. والسبب جريمة القتل!