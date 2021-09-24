رهف القنون تستعرض جسدها بطريقة مبتذلة.. ولون ملابسها يضعها في ورطة

عادت رهف القنون من جديد لتثير الجدل بصُور أقل ما يقال عنها خادشة للحياء أظهرت بها جسدها بطريقة مبتذلة.

الصُور التي شاركتها عبر خاصية الستوري من خلال حسابها في انستقرام أظهرتها وهي ترتدي جمبسوت بلون الجلد وضيق لدرجة كأنها لا ترتدي شيء بتاتاً.

مع تداول الصُور أطلق رواد السوشال ميديا هجومهم عليها بعدة تعليقات كان منها "لازم يسحبون الجنسية السعودية منها".. وتابع آخر "لا محترمة حالها ولا محترمة انو عندها طفلة صغيرة بكرا بتكبر وبتشوف صُور أمها الفاضحة".. وجاء في تعليق أحدهم "هربت من بلدها عشان تتعرى وتساوي كل الوساخة الي كان نفسها تسويها".

رهف القنون تستعرض مؤخرتها شبه العارية!

خلال الفترة الماضية كانت رهف قد شاركت عدة صُور لها أظهرت مؤخرتها بشكل شبه عاري وكأنها لا ترتدي ملابس داخلية، إذ ارتدت فستان أبيض مكشوف تماماً من الجانبين وصولاً للمؤخرة. وقبلها كانت قد شاركت صُور لها بالملابس الداخلية وهي تجلس على الأرض بوضعية تصوير بذيئة ولا أخلاقية.

رهف القنون تتخلى عن ابنتها!

من المعلوم للبعض أن رهف كانت على علاقة بشاب ومن بعدها تطور الأمر إلى حملها بطفلها الأول منه وإنجاب طفلتها الأولى. خلال الأشهر القليلة الماضية أطل حبيبها بفيديو لايف يتحدث فيه كيف أن رهف تركته وتركت ابنته وطردتهما من المنزل من دون الإكتراث للجو البارد. وتابع الشاب بأنه حاول الإتصال بها مراراً لكنها لا تجيب وقالت له انها لا تكترث وليفعل ما يشاء أو حتى يتصل بالشرطة فهم لا يمكنهم فعل أي شيء لها.

صديق رهف القنون في بث مباشر:

"تركت طفلتها الرضيعة و رحلت و طلبت مني عرضها للتبني او الاتصال بالشرطة ثم اختفت و لا ترد على مكالماتي و لا يوجد مكان نذهب إليه" .



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هذا هو النموذج الهارب الذي رحبت به كندا و اتخذها بعض المراهقات قدوة ، عهر و سكر و أطفال حرام ! pic.twitter.com/3AvmjH54pp اقرأ ايضاً إليسا في ورطة… والشعب العراقي يرفض غنائها في بلدهم May 24, 2021

صدمة تحليل الحمض النووي لإبنة رهف القنون !

حبيب رهف قنون ليس والد ابنتها.. هذه كانت الصدمة التي تلقاها الشاب الذي طوال الفترة الماضية كان يظن أن ابنة رهف هي ابنته، اذ بعد إجراء تحليل الحمض النووي تبين أنه ليس والدها وهو ما أوقعه في وضع صعب لأنه تعلق بالفتاة وكان الأب لها خلال الأشهر الماضية، ومن جهته أكد أنه لن يتخلى عنها وسيفعل المستحيل ليكونا معاً.

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