شيرين عبد الوهاب تثير الجدل حول حملها بأحدث ظهور لها!

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صُور جديدة للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من كواليس تصوير أحد الأعمال.

شيرين ظهرت في الصُور والتي قيل أنها من كواليس تصوير أغنية أو إعلان جديد بعد غياب لسنوات بدت بكامل أناقتها وجمالها، وما لفت نظر الجمهور كان اكتساب الفنانة لبعض الوزن الزائد مما دفعهم مباشرةً لـ ربط الأمر بخبر حملها.

في حين أكد الأغلب أن الوزن الظاهر ناسبها وربما ليس بسبب الحمل وإنما خضوعها مؤخراً للعلاج بعد إصابتهتا بتكيس المبايض والذي اجبرها على أخذ أدوية تزيد من الوزن.

شيرين عبد الوهاب تنجو من فخ وفضيحة!

شيرين عبد الوهاب كانت المادة الدسمة للإعلام خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تم تداول تسجيل صوتي لوالد زوجها الفنان حسام حبيب يتحدث فيه عن أن ابنه يخدع شيرين ويسيطر على حساباتها المصرفية إضافةً إلى رغبته بالزواج عليها.

التسجيل الصوتي أيضاً أظهر احتقار والد حسام لـ شيرين ووصفها بـ "البلدية" وانها لا تناسب عائلتهم، كما تابع أن شيرين منعت حسام من الغناء لسنوات وأنهت مسيرته الفنية.

شيرين بدورها ردت بتسجيل صوتي جاء فيه "عايزة أطمن كل الناس الي بتحبني اني أنا بخير ومافيش أي خطر على حياتي...حسام جوزي ده إنسان من أنضف رجال الدنيا ومتربي ومحترم وبحبني أكثر من نفسي وما يستاهلش القسوة دي أبداً"

وتابعت "هو الي بنالي شخصيتي وخلاني أعرف أتكلم وأعطاني الثقة، حسام بحبني أكثر من نفسوا وبخاف علي وعلى عيالي وما استفدش مني أبداً زي ما يقال..وبتمنى تدعولنا بالذرية الصالحة"

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

وخلال التسجيل تجاهلت شيرين تماماً موضوع والد زوجها لتؤكد بذلك أن التسجيل الصوتي حقيقي وغير مسرب أو مُعدل خاصةً مع توجيه حسام رسالة لـ والده بعلن فيه تبرأه منه ومن أفعاله.

طلاق شيرين عبد الوهاب!

وعاش الوسط الفني منذ أشهر أيضاً صدمة كبيرة بعد انتشار أخبار عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب بعد أن سرق الأخير أموالها.

وفي التفاصيل، شيرين لاحظت تلاعبًا في أرصدتها المصرفية وحركة غريبة غير مبررة ليتبين لاحقاً أن حسام قام بسحب مبالغ مالية من دون أن يعطي خبر لـ شيرين بحكم أنه يملك توكيلًا ماليًا منها. شيرين وبحسب صحيفة "جي بي سي نيوز" لم تلتزم الصمت هذه المرة ولم تتجاهل الأمر كما اعتادت أن تفعل وسارعت بطلب الطلاق وستعلن عن الأمر رسمياً قريباً. ومع تداول الخبر بشكل كبير علقت شيرين ببساطة بتغريدة جاء فيها ""السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير"!

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