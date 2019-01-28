روان بن حسين تُفجر مُفاجأة: وتُعلن خطوبتها وتعرضها للخيانة!

روان بن حسين

صدمت الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين جمهورها بخبرين صاعقين، الأول حينما أعلنت وبشكل مفاجيء انها مخطوبة، وبنفس الوقت كشفت أن خطيبها خائن وانها تعرضت للخيانة.

ونشرت بن حسين بشكل مفاجئ عبر حسابها في إنستغرام صورة تجمعها بخطيبها تظهر فيها يده مع خاتم الخطوبة، ولم تكن قد أعلنت بن حسين بأي وقت سابق عن ارتباطها، وبنفس البوست نشرت الفاشتنيستا الكويتية صورة لفتاة وصفتها بـ "فتاة ليل" وأن خطيبها خانها معها.

ومن خلال تعليقها على الصورة أوضحت روان بن حسين أن خطيبها والذي تجمعهما قصة حب قوية ومميزة وطويلة قد خانها مع الفتاة التي تظهر في الصورة.

وبعد نشر الفاشنيستا الكويتية لهذه الصور والمعلومات طالبها الجمهور بحذفها حتى لا تقوم الفتاة بمقاضتها بتهمة التشهير وتتعرض للمشاكل، وبالفعل قامت روان بحذف المنشور.

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