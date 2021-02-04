روبي تتعرض لإصابة جسدية.. وصورة جديدة تثير الجدل حول خضوعها لتجميل الأنف!

شاركت النجمة المصرية روبي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام حيث يتابعها عليه ما يقارب المليون شخص.

وأثارت الصورة الجديدةالكثير من التساؤلات أولها يد روبي التي من الواضح أنها قد تعرضت لإصابة وبالتحديد رضوض، ولم تفصح الفنانة عن السبب.

أما التساؤل الثاني حول التغير في أنف الفنانة والذي بدا أنه مُرتفع قليلاً وأعاز البعض السبب إلى الحقن بالفيلر بينما أجمع الأغلب أنها مجرد زاوية التصوير لا أكثر ولا أقل.

إصابة روبي لم تمنعها من تصوير العمل القادم "شقة 6" والذي سيجمعها بعدة وجوه من بينهم "شريف سلامة، حمزة العيلى، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله"، أما عن طبيعة العمل فهو ينتمي لستايل الـ 15 حلقة في إطار الإثارة والغموض والتشويق بأحداث متصاعدة.

أما فيما يتعلق بمجال الغناء، فتستعد روبي لطرح ميني ألبوم سيضم 6 أغاني تعاونت فيها مع عدد من الأسماء من بينهم الشاعر مصطفى حسن، وأيمن بهجت قمر ومن المقرر أن يبصر الألبوم الضوء خلال فترة صيف السنة الحالية 2021.

يذكر أن آخر ظهور تلفزيوني لـ روبي كان من خلال برنامج "صاحب السعادة" والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، وقد تمكنت الحلقة التي عُرضت خلال ليلة رأس السنة من تصدر الترند في مصر ضمن تداول كبير للفيديوهات عبر منصات التواصل الإجتماعي ورسائل حب من الجمهور الذي اشتاق للفنانة الغائبة عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات.

أما بما يتعلق بالحياة الشخصية، فقد تم تداول خبر منذ مدة أن طليق روبي وهو المخرج سامح عبد العزيز قد عقد قرانه على نانسي صلاح عضوة فريق برنامج SNL بالعربي، واقيم الحفل الصغير في منزل نانسي بحضور الأهل والمقربين فقط بسبب جائحة كورونا، كما أنهما يستعدان لحفل الزفاف الذي سيقام خلال السنة الحالية 2020.



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