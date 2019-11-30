لينا الفيشاوي تنتصر على والدها في قضية منعها من السفر.. شاهد كيف علقت! (فيديو وصور)

انتصرت لينا أحمد الفيشاوي على والدها الفنان المصري أحمد الفيشاوي قضائيًا، بشأن الدعوى المقامة منه ضد والدتها، وطليقته هند الحناوي، يتهمها فيها بالإهمال في تربية ابنتهما.

وقضت محكمة مصرية في القضية التي حملت رقم 1183 لسنة 2019 بقبول التظلم المقدم من هند الحناوي والدة الفتاة شكلًا، وإلغاء الأمر الوقتي (المنع من السفر وترقب الوصول) واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافه آثاره.

ودخلت لينا في نوبة بكاء بعد استقبالها خبر إلغاء قرار منعها من السفر، حيث نشرت فيديو عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام" قالت فيه: "لا أستطيع منع نفسي من البكاء كثيرًا، قرار منعي من السفر تم إلغاؤه، وأستطيع العودة إلى بلدي الآن وزيارة عائلتي".

وتتواجد لينا الفيشاوي حاليًا في إنجلترا مع والدتها هند الحناوي، حيث نجحت في السفر إلى هناك قبل صدور قرار المنع بساعات، ولكن الآن أصبح من حقها العودة إلى وطنها بشكل آمن.







يذكر أنه منذ وفاة جدها الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بدأ اسم لينا الفيشاوي بالظهور بشكلٍ مستمر، وكانت لينا كشفت عن سببِ عدم تواجدها في جنازة جدها وذكرت بأنَّ والدها الفنان أحمد الفيشاوي هو السبب، رافضة الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الأمر.

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