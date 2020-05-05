ريان جيلر يحرج الجسمي بمحادثة مسرّبة ويصفه بـ"ذو الوجهين" (فيديو)

أشعل نجم السوشيال ميديا ريان جيلر الجدل في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تسريبه لمحادثة بينه وبين الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي.

وكشف جيلر أن الجسمي تواصل معه سابقًا واعتذر بسبب تصريحاته عنه في بعض الفيديوهات، وقال جيلر أنه قبل نصائح الجسمي واعتبره كوالده على الرغم أنه لا يحتاج النصيحة منه أو من غيره، فيما أكد بأنه سامحه على تصريحاته، إلّا أنه تفاجأ فيما بعد بأن الجسمي شتمه مرة أخرى على أحد الحسابات، مما اضطره للدفاع عن نفسه وبالتالي اتخاذ القرار بتسريب المحادثة للعلن.

وبعد التطورات الجديدة، أكد ريان أنه كان سيتقبل النقد من الجسمي لو كان الأمر مباشرًا وليس من وراء ظهره، واصفًا الجسمي بأنه "ذو الوجهين".

الجدير بالذكر، أن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي من المعروف عنه انتقاداته اللاذعة لعدد من الفنانين والنجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرهم كانت الفنانة المغربية مريم حسين والذي تسبب بحبسها بعد أن رفع عليها أكثر من دعوى قضائية.

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