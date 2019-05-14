ريا أبي راشد تصاب بالهلع بعد ظهور الغوريلا في "رامز في الشلال" (فيديو)

اختبرت الإعلامية ريا أبي راشد موقفًا من أصعب المواقف على الأغلب منذ فترة طويلة، وذلك بعدما وقعت ضحية لمقلب رامز جلال في "رامز في الشلال"، وظهرت في بعض اللقطات تبكي من الخوف، خاصة وأنها أول ضحية للمقلب الجديد الذي بدأ عرضه في ثامن حلقات البرنامج.

والمقلب الجديد عبارة عن وضع الضيف للانزلاق على الحبل ومن تحته شلال صغير، وفي منتصف الطريق يتوقف عن الحركة بعدما يتم تعطل الأدوات المساعدة للعبور، وبذلك يتم إيهام الضيف أنه على وشك السقوط في الماء والغرق.

وبمجرد أن ظهر رامز في زي الغوريلا، لم تتمالك الإعلامية ريا أبي راشد نفسها، وبدأت بالصراخ بأعلى صوتها، وأصيبت بصدمة جعلتها غير قادرة على الكلام، ليكشف فيما بعد رامز جلال عن المقلب وتتجه إليه وتبدأ بصفعه وركله ولكنها استقبلت الامر بروح رياضية في النهاية.

يذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر غوريلا مُفترسة من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.

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