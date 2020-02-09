ريم البارودي: الرخيص هو الخسران.. هل قصدت أحمد سعد؟ (صورة)

فاجأت الفنانة المصرية ريم البارودي متابعيها عبر حسابها بموقع إنستغرام برسالة مستترة، قالت إنها "مقصودة"، لكنها لم توضح بشكل صريح هوية المرسل إليه.

رسالة الفنانة المصرية تنم عن غضبها إذ تعمدت فيها توجيه انتقاد لاذع بدهاء للمرسل إليه، إلا أن الأخير لم يعد لغزًا محيرًا، حيث كشفت ردود المتابعين وتكهناتهم بأنها تقصد طليقها الفنان أحمد سعد.

وكتبت ريم البارودي في منشورها: "انا عمري ما بعت ! ولا عمري ابتديت بالبعد ! ولا كنت اعرف معنى الجفى ! ودايما باقية على العشرة حتى لو فات عليها سنين وهي مركونة على الرف ! وسكوتي عمره ماكان ضعف ! وكلامي عمره ما كان تبرير".

وتابعت الفنانة المصرية، بقولها: "وعتابي لاي شخص كان بيقويني لان انا علي حق ! انا أقوى بكتير من اي حاجه ممكن تكون سبب ف ضعفي ! انا أعرف أكون سند ! واعرف يعني ايه كلمة "صحاب" ! واتعلمت أفارق ناس كنت فاكره اننا واحد ! زعلت عليهم ويمكن لسه بزعل على الذكرى !".

وأضافت ريم البارودي: "أنا عمري مابنسى الحلو ! انا قلبي ما بينساش صور ، ومشاهد ، واحساس ، وكام كلمة في نص الكلام اتقالوا فرقوا معايا ووضحولي الصوره ! انا بفهم كلام العنين والتنهيدة الطويلة ! انا احساسي دايما صح ! ومتربيه علي الاصول وبنفذها مش كلمه بتتقال وخلاص ! واعرف قيمة القلوب الطيبة ! وافرق ما بين الصدق والزيف ! وبقيت عارفة مين انا اللي استهرت ف حقها كتير انا قيمتي غاليه ومبيقدرهاش غير الغالي والرخيص هو الخسران.. ولا ينفع اتقارن ولا حتي اتساوي ! انا غالييييييه اوي".

ومنذ شهور كانت قد حدثت ضجة واسعة بسبب تصريحات أحمد سعد بشأن زواجه من ريم الباروي لمدة 6 أيام فقط، وخرجت الأخيرة عن صمتها لتعلق على تصريحات طليقها التي أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية، وقالت الباروي، إن زواجها من سعد دام 21 يومًا وليس 6 أيام؛ إذ قالت: "سمعت إني اتجوزت 6 أيام، لاااااااا أنا أصلاً اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة هاااا مش مهم بس المهم بقى كفاية هبل وقلة أدب"، مضيفةً: "ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوم.. العمل عمل الله.. ريم البارودي".

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