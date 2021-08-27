ريم سامي تحت الهجوم بسبب إطلالتها الفاضحة في حفل خطوبتها!

احتفل المخرج المصري محمد سامي أمس بحفل خطوبة شقيقته ريم سامي بحفل حضره عدة وجوه فنية من الوسط الفني المصري.

العروس والتي هي ريم سامي اختارت ليومها المميز فستان أبيض قصير مفتوح بشكل مبالغ به بحسب آراء رواد السوشال ميديا، ومع تداول صُور وفيديوهات الإطلالة أثار الفستان غضب الجمهور وهجومهم على شقيقة محمد سامي بتعليقات مختلفة كان منها "قلة حيا بمسمى الحرية الشخصية".. وتابع آخر "ما تنزعي الفستان أحسن"..وجاء في تعليق أخر "كان نزعتو احسن اطلالة شو صار الغرب اكثر احتشام بملابسهم من العرب".

بالحديث عن خطيب نور سامي فهو رجل الأعمال المصري طارق هيمن ولم تصرح الممثلة حول طبيعة العلاقة بينهما أو بالأحرى كيف كانت قد بدأت وتكللت بالخطوبة.

بالحديث عن ريم سامي فقد لمع اسمها خلال الموسم الرمضاني 2021 بعد أن شاركت بمسلسل "نسل الأغراب" من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر ونخبة من الوجوه، أما عن قصة العمل فقد دارت حول قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري فبعد ان ارتكب عساف الغريب جريمة القتل وقطع الانسال وقضى فترة عقوبة طويلة بالسجن خرج ليجد ابن عمه غفران الغريب قد استعان باقربائه من الغجر ليمكن قوته وقد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه فيقرر الانتقام منه ومن كل من اتفق مع عدوه لتتوالى أحداث القتل والصراعات.

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