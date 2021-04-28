ريم عبد الله ترد على السخرية من الضربات التي تلقتها على مؤخرتها مع رامز جلال!

الممثلة السعودية ريم عبد الله هو الإسم الأكثر تداولاً حالياً بعد أن كانت ضحية رامز جلال من خلال برنامج المقالب "رامز عقله طار".

ريم كانت قد تصدرت الحديث بسبب أحد المقاطع المتداولة الذي أظهرها وهي تتعرض للضرب بواسطة سلاح رامز للكرات المطاطية، وكان تركيز رامز على منطقة المؤخرة إلا أن ريم برغم الضربات لم تتأثر على عكس دينا الشربيني التي تركت اللعبة بعد أن تلقت ضربة واحد في نفس المكان.

الجمهور سخر من ريم وعلق أنها ترتدي مؤخرة مطاطية أو أنها حقنت المنطقة بالمواد التجميلية لذلك لم تشعر بالضربات....ريم بدورها من بعد الهجوم أطلت بفيديو وأضحت ما حصل:

"مدرعمين بالتعليقات ما تحسين بالضرب..ترا الضرب عادي وآلامه محتملة جدا كلها كران مُلونة مو سلاح كلاشينكوف مش منطق أضل طول الحلقة أصرخ".

ريم عبد الله وتقليد المشاهير

بالحديث عن ريم فتم تداول اسمها بشكل كبير مع بداية الموسم الرمضاني بسبب الفقرة التي تقدمها من خلال برنامج "استديو 21"، إذ أن ريم كل يوم تقلد شخصية شهيرة من الوسط الفني ومن بينهم موديل روز وهند القحطاني، لجين عمران وبدور البراهيم.

وأبدعت ريم بأداء مشهدها الذي تظهر فيه بشخصية هند القحطاني، التي دائمًا ما تثير الجدل بتصريحاتها ومقاطع الفيديو خاصتها، حيث نراها تستخدم ذات الإيماءات الجسدية ونبرة الصوت، بالإضافة إلى عباراتها الأكثر تداولًا. ولا بد أن تتطرَّق ريم في مشهدها لموضوع أكثر سعودية مشهورة الذي طالما تذكرنا به هند القحطاني بعدما احتلت المركز الرابع بترتيب "سناب شات".

وردَّت هند القحطاني وقتها على المشهد بمنشور شاركته عبر حسابها في سناب شات تعلن فيه تصدر اسمها الأكثر تداولًا على "توتير"، وكتبت مُشيدة بأداء ريم: "أجمل وأظرف من يقلدني"...وعلقت ريم عليها بـ "لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة الرد بيكون كذا".

#ريم_عبدالله #هند_القحطاني

لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة بيكون الرد كذا 👇🏻👇🏻..

شكراً للمبدعة هند القحطاني على سعة الصدر والذوق الراقي 🥰#جحفلة_المتربصين pic.twitter.com/nuboR3nuDq — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) April 14, 2021

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