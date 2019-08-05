ريهام سعيد تعود لبرنامجها وتوجه رسالة لكل من ساندها في فترة مرضها (فيديو)

عادت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لممارسة نشاطاتها المعتادة، بعد فترة المرض الصعبة التي مرت بها خلال الأسابيع الماضية، وفي أولى حلقاتها بعد عودتها من الإجازة، وجهت الشكر والحب لكل من ساندها ودعمها، مؤكدة أنها لولا هذا الدعم لما استمرت بهذه الروح.

وأكدت سعيد أن المرض الذي تعرضت له وأصيبت به، كشف لها عن الكثير من الأمور، وأهمها أنها أصبحت تعرف من يحبها ومن يكرهها ولا يتمنى لها الخير، بالإضافة إلى تعليقها على بعض الأشخاص الذين اتهموها بفبركة قصة مرضها بهدف الشهرة، مؤكدة أنها لم تكن تسعى لأي شيء تم ذكره عنها خلال الفترة الماضية.

يشار إلى ريهام سعيد صدمت الجمهور بعد إعلانها عن إصابتها بمرض جلدي خطير، وما زاد الأمر صعوبة لدى البعض هو إعلانها عن إجراء عملية لإزالة الأنف الكامل وتركيبه من جديد نتيجة تأثرها بميكروب يؤثر على مناعتها وعلى المخ.

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