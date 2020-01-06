ريهام سعيد تُصالح مرضى السمنة بعد 4 أشهر من توقف برنامجها.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

عادت الإعلامية ريهام سعيد للظهور من جديد بعد توقف برنامجها منذ 4 أشهر بصحبة متحدي السمنة ممن يتم علاجهم مجانا بمساعدة الدكتور أسامة طه، وشركة متبرعة بأجهزة التخسيس.

ونشرت ريهام عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، فيديو أظهرت فيه حماس متحدي السمنة الذين أكدوا رغبتهم في الحياة بشكل طبيعي وصحة جيدة بدون سمنة، إذ يبدو أنها قررت مصالحتهم لتظهر لأول مرة في مبادرتها ضد السمنة، عقب إيقاف برنامجها.

وقالت ريهام خلال الفيديو: "أنا مش إعلامية وأنا مش مذيعة ومن ساعة ما وقف البرنامج منذ 4 أشهر عملنا خير أكتر وبعد رمضان سنواصل إجراء العمليات، وبعتبر إن مبادرة مواجهة السمنة هي مبادرة قومية، والناس لازم يعرفوا إن التخن حاجة وحشة ولازم نتخلص منه ولا يمكن إن حد يحب منظره بالشكل ده وعندنا حوالي 500 شخص وعدناهم بإجراء عمليات التخلص من السمنة".

وأكدت ريهام أن وقف البرنامج لا علاقة له بمرضى السمنة، مشيرة إلى أن الدكتور أسامة طه أصر رغم وقف البرنامج واتهامه بعمل بروباجندا لنفسه، على استكمال العمليات خاصة أنه كان متبرعا بثمن إجراء العمليات وهناك شركة مصرية كانت متبرعة بأجهزة العمليات.

كانت ريهام تحدثت عن النساء اللواتي تُعانين من السمنة بطريقةٍ وصفها الجمهور بـ "الوقحة" وغير الاحترافية في حلقتها التي حملت اسم "رحلتي مع التخنة"، وبالرغم من أنَّ سعيد تحدثت عن نفسها عندما كانت تُعاني من السمنة وعن معاناتها بهذه الفترة، إلا أنَّ طريقتها بالحديث عن الموضوع وأسلوبها غير المهني، واستخدامها بعض الكلمات القاسية ضد هذه الفئة من السيدات عرضتها لهجوم كبير.

ريهام سعيد :الناس التخينة عبئ على المجتمع وبتشوه المنظر

كمية الوقاحة والبجاحة في هدا المقطع لا تطاق pic.twitter.com/XfOdHj1lXO — 🇵🇸 🇲🇦 مغربيات (@bochirh) August 22, 2019

فور تداول الفيديو بشكلٍ كبير في موقع تويتر تعرضت سعيد لهجوم كبير من جمهور الموقع؛ إذ اعتبروا طريقتها غير مهنية وأنها بذلك أهانت فئة كبيرة من سيدات مصر قد تكون سبب مشكلتهن مرضية ولا يمكن حلها.

وكانت نقابة الإعلاميين المصريين قد أصدرت قرارًا يمنع ريهام سعيد من ممارسة نشاطها الإعلامي في قناة الحياة أو أي وسيلة إعلامية أخرى لارتكابها بعض المخالفات.

يذكر أن محكمة جنح الجيزة حجزت أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجى وكيلًا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة لجلسة 14 يناير للحكم.

وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، أصدرت قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى أشرف ناجى والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها.

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