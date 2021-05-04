لحم غزال ومشهد تحرش جنسي لـ رجل بإبنته...فيديو!

يحقق مسلسل "لحم غزال" من بطولة النجمة المصرية غادة عبد الرازق نجاح ملحوظ من خلال تفاعل الجمهور عبر منصات التواصل الإجتماعي.

بعد عرض الحلقة الجديدة منذ ساعات تم تداول فيديو من الحلقة أظهر تحرش شخصية شوقي بإبنته من زواجه الأول، وتم توثيق فعلته من خلال كاميرا تم تركيبها من قبل زوجته الثانية وابنها بالتعاون مع ابنته التي سبق وأن صارحتهم بالأمر.

المشهد والذي يعتبر حادثة حساسة أثار الجدل عند البعض بسبب عرضه على التلفاز وعلى الرغم من أن مثل هذه الحوادث حصلت كثيراً في العالم العربي إلا أن الأغلب يفضل عدم التطرق لها من خلال الأعمال الدرامية العربية.

مسلسل لحم غزال واثارة الجدل ما زالت مستمرة، إذ تعرض كاست العمل لهجوم شديد منذ يومين بعد تداول مشهد أظهر إحدى شخصيات العمل وهو يقتل ثلاثة أطفال إلى جانب والدتهم ومن ثم حرق المنزل بالكامل.

إيه الشر ده !! ..أصعب مشهد في لحم غزال#لحم_غزال #رمضان_يجمعنا #MBCMASR



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الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بدورهم استنكروا عرض مثل هذه المشاهد بتصريح جاء فيه "المجلس القومي يدين مشهد قتل جدة وثلاثة أطفال في مسلسل لحم غزال، بما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل ويتنافى مع قيم المجتمع ويؤثر سلبا على تنشئة الأطفال".

قصة مسلسل لحم غزال

يجسد المسلسل حياة الحارة الشعبية والعلاقات المتاشبكة بين أفرادها، حيث يتتبع قصة فتاة تدعى "غزال"، تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق" وشيقيقتها شوق، التي تلعب دورها الفنانة مي سليم، حيث تعيش الشقيقتان في منطقة شعبية بمفردهما وهذا يعرضهما للعديد من المشكلات، ومن خلال الأحداث نرى كيف تعيش الأختان في هذه الظروف الصعبة ضمن أحداث مشوقة. المسلسل من تأليف إياد ابراهيم، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من: غادة عبد الرازق وفاء عامر وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل ومي سليم.

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