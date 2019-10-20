شاهدوا ماذا قالت نانسي عجرم عن مظاهرات لبنان أمام جمهورها في موسم الرياض (فيديو)

وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى الأراضي السعودية، بعد دعوتها لإقامة حفلها الغنائي الذي أحيته على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تم تنظيمه بواسطة هيئة الترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ.

وعلى الرغم من عدم تواجدها في لبنان في ظل الأوضاع الراهنة وما يحدث هناك من مظاهرات واحتجاجات شعبية، لم تنسى نانسي أن توجه رسالة إلى بلدها على المسرح، وعلقت أمام جمهورها في الرياض قائلة: "كتير سعيدة أغني معكم لأول مرة بالرياض، ومعكم يا أحلى جمهور، وقلبي مع بلدي لبنان، وأتمنى للدول العربية السلام".

وتابعت: "كما أهنئ السعودية وهيئة الترفيه على جهودهم"، لتشعل الأجواء في حفلها الذي حضره عدد كبير من محبيها في السعودية، حيث قدمت مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وبدأت بأول أغنية "ليلة لو باقي ليلة" للموسيقار عبد الرب إدريس.

الجدير ذكره أن المظاهرات لا زالت مستمرة في لبنان، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية السيئة خاصة بعد قيام الحكومة بفرض ضرائب مؤخرًا على استعمال مواقع التواصل، بالإضافة إلى ضعف أجهزة الدولة بالتعامل مع حرائق لبنان التي حدثت مؤخرًا وخلفت الكثير من الخراب.

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