هيفاء وهبي تُشيد بأداء هذا الفنان خلال الموسم الدرامي لرمضان 2019.. وهذا ما قالته عنه

أعربت الفنانة هيفاء وهبي عن إعجابها بأكثر الممثلين إبداعًا خلال موسم رمضان 2019، إلى درجة أنها كتبت عنه عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مشيرة إلى أنها من أشد المتابعين للعمل الدرامي الذي يشارك فيه، ووجهت رسالة إلى فريق العمل الخاص بالمسلسل.

ووقع اختيار هيفاء وهبي على الفنان محمد ممدوح الذي يلعب دور البطولة في مسلسل "قابيل"، على الرغم من انتقاده من قبل البعض بسبب مخارج حروفه أثناء الكلام، إلّا أنها عبرت عن إعجابها بموهبته الفنية وعلقت قائلة: " الممثل الصح هو من يدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا منبهرة بتمثيل محمد ممدوح (تايسون)، غير معقول كمية التفاصيل بملامحه التي تتغير كل ثانية! والمسلسل مهم ويجذب المشاهدين، لكن عندي طلب، أنا وكثير من المتابعين، إن اتضح أن (طارق) هو (قابيل) كلنا سنحزن، فأرجوكم انتبهوا".

الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور و أبعاد الشخصية لآخر نفس، انا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح( تايسون)

مش معقول كمية التفاصيل ال بملامحه الي بتتغير كل ثانية! والمسلسل مهم وبيشد بس عندي طلب انا وكتير ناس ،اذا رح يطلع طارق هو قابيل كلنا رح نتضايق فبليز من هلأ عمبقلكن انتبهوا🙄#قابيل — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) ١٣ مايو ٢٠١٩

ومسلسل "قابيل" من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، أشرف نصر وكريم يوسف وإخراج كريم الشناوي، وبطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وعلي الطيب ونهى عابدين وتامر نبيل وأحمد كمال وبسنت شوقي وآخرين.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: