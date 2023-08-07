زواج صالح عبدالنبي "الواد بتاع نانسي عجرم" من خارج الوسط الفني

أعلن عارض الأزياء والممثل اللبناني صالح عبدالنبي زواجه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في حفل زفاف عائلي أقيم في الـ15 من شهر يوليو.

وشارك عبدالنبي، الذي شارك الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في فيديو كليب أغنيتها "ياي سحر عيونه، سلسلة صور من حفل زفافه عبر حسابه في "إنستغرام". وعلَّق: "دي اللحظة اللي هبتدي فيها حياة جميلة مع حب حياتي" ووضع قلب".

ويُشار إلى أن عبدالنبي لقب بـالواد بتاع نانسي عجرم" لمشاركته في العديد من الفيديوهات المصورة الخاصة بأغانيها، كما تواجد في العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "ريح المدام" و"قواعد الطلاق الـ45"، و"اللعبة 2"، وغيرها، بالإضافة إلى مشاركته في أعمال سينمائية من بينها "فتح عينك" عام 2005.

وكانت آخر الأعمال التي شارك فيها مسلسل "العائدون"، الذي عرض في موسم رمضان 2022، إلى جانب العديد من الفنانين من بينهم: "أمينة خليل وأمير كرارة، وغيرهم.



