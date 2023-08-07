  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. زواج صالح عبدالنبي "الواد بتاع نانسي عجرم" من خارج الوسط الفني

زواج صالح عبدالنبي "الواد بتاع نانسي عجرم" من خارج الوسط الفني

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 07 آب / أغسطس 2023 - 07:08
صالح عبدالنبي
صالح عبدالنبي

أعلن عارض الأزياء والممثل اللبناني صالح عبدالنبي زواجه على فتاة من  خارج الوسط الفني، وذلك في حفل زفاف عائلي أقيم في الـ15 من شهر يوليو.

اقرأ ايضاًالعلامة التجارية تيفاني أند كو تجمع نانسي عجرم وفلورنس بيو وروزي من بلاكبينك العلامة التجارية تيفاني أند كو تجمع نانسي عجرم وفلورنس بيو وروزي من بلاكبينك

وشارك عبدالنبي، الذي شارك الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في فيديو كليب أغنيتها "ياي سحر عيونه، سلسلة صور من حفل زفافه عبر حسابه في "إنستغرام". وعلَّق: "دي اللحظة اللي هبتدي فيها حياة جميلة مع حب حياتي" ووضع قلب".

View this post on Instagram

A post shared by Saleh Abdel Nabi (@salehabdelnabi)

ويُشار إلى أن عبدالنبي لقب بـالواد بتاع نانسي عجرم" لمشاركته في العديد من الفيديوهات المصورة الخاصة بأغانيها، كما تواجد في العديد من الأعمال الدرامية  مثل مسلسل "ريح المدام" و"قواعد الطلاق الـ45"، و"اللعبة 2"، وغيرها، بالإضافة إلى مشاركته في أعمال سينمائية من بينها "فتح عينك" عام 2005.

اقرأ ايضاًالعلامة التجارية تيفاني أند كو تجمع نانسي عجرم وفلورنس بيو وروزي من بلاكبينك عريس يفاجئ نانسي عجرم يوم فرحه.. صورة لهما قبل 20 عامًا

وكانت آخر الأعمال التي شارك فيها مسلسل "العائدون"، الذي عرض في موسم رمضان 2022، إلى جانب العديد من الفنانين من بينهم: "أمينة خليل وأمير كرارة، وغيرهم.

نانسي عجرم
 

كلمات دالة:صالح عبدالنبينانسي عجرم

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن