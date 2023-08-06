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عريس يفاجئ نانسي عجرم يوم فرحه.. صورة لهما قبل 20 عامًا

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 06 آب / أغسطس 2023 - 11:33
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فاجأ الشاب أحمد أبو مرعي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعرض صورة قديمة تجمعهما من طفولته، وذلك خلال إحيائها حفل زفافه على عروسه لين غسان عبد الجواد الذي أقيم في قصر أبو مرعي في العاصمة اللبنانية بيروت.

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عريس يفاجئ نانسي عجرم يوم فرحه

في الفيديو المتداول، يطلب العريس من نانسي النظر إلى الشاشة التي عرضت صورة لهما من أحد حفلاتها الغنائية، إذ كان في ذلك الوقت بعمر الـ12، فيما نانسي بعمر الـ22 عامًا.

وبدا واضحًا علامات الصدمة على ملامح نانسي، التي شهقت عاليًا وابتسمت للعريس، الذي بادلها الضحك.

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إطلالة نانسي عجرم 

وخطفت نانسي الأضواء في الحفل مرتديةً فستانَا أنيقًا من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب يبلغ سعره ما يقارب الـ13.5 ألف دولار، والذي تميَّز بحبيبات الترتر البراقة وبفتحة الصدر الطويلة التي جاءت على شكل حرف V، فيما جاء بياقة "هالتر".

وأكملت عجرم إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، فيما اعتمدت مكياجًا ناعمًا من درجات الوردي.

نانسي عجرم

وشارك في الحفل إلى جانب نانسي عجرم العديد من النجوم من بينهم: نادر الأتات، وجوزيف عطية، وزين العمر، الذين أمتعوا أكثر من ألف ضيف بباقة من أشهر أغانيهم الحديثة والقديمة.
 

كلمات دالة:نانسي عجرم

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