زوج بلقيس يفرش لها الأرض بالورود احتفالًا بعيد ميلادها.. فيديو!

حققت الفنانة اليمنية بلقيس شهرة واسعة جعلت منها نجمة صف أول، وبلقيس هي ابنة الفنان اليمني "أحمد فتحي" الذي كان أكبر الداعمين لها لدخول المجال الفني.

برز اسم بلقيس في السنوات الأخيرة وحققت نجاحًا خليجيًا وعربيًا لافتًا للأنظار من خلال أغانيها وفيديوهاتها الموسيقية التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد وكان أبرزها فيديو كليب "التاج" الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بقصة "امرأة حامل تتعرض للخيانة من زوجها" وتنهي القصة باختيار الطلاق. وأطلقت الفنانة قبل فترة قريبة بفيديو كليب جديد لأغنية باللهجة المغربية وحقق نجاحًا ملفتًا.

وتجرأت بلقيس على غناء أكثر من لون غنائي غير خليجي، فقد غنت اللون اللبناني والمغربي وأيضاً انتشر فيديو لها من حفل زفاف خاص وهي تغني اللهجة السودانية، كما نالت شرف كونها أول فنانة يمنية تغني في دار الأوبرا المصرية.

كما اختيرت النجمة اليمنية كأول سفيرة للمرأة في الوطن العربي من قبل مكتب الأمم المتحدة في القاهرة وتم اختيارها كوجه إعلاني للكثير من العلامات التجارية كان أبرزها ماركة"بانتين".

يذكر أن الفنانة تزوجت من رجل الأعمال السعودي اليمني سلطان عبد اللطيف في عام 2016 بحفل زفاف أسطوري لفت أنظار الصحافة العربية والجمهور بفستان من تصميم "تيما عابد" مرصع بأكثر من 20 ألف حجر ألماس واستغرق العمل عليه أكثر من 1400 ساعة.

في عام 2018 رزقت الفنانة وزوجها بطفلهما الأول وأطلقا عليه اسم "تركي" وشاركت أول صورة مع عائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأصدرت أغنية لمولودها الأول تحت عنوان "أهلاً يا ماما".

واحتفالًا بعيد ميلادها الذي صادف أول أمس، فاجأها زوجها بتغطية الأرض بالورود الحمراء على أنغام أغنية "كل عام وإنت الحب" وشاركت الفيديو مع محبيها على إنستغرام.

مفاجأة عيد ميلاد بلقيس لم تقف عند هذا الحد، فقد فاجأها بالأمس الفنان الإماراتي "حسين الجسمي" بزيارة إلى منزلها وتمنى لها سنوات سعيدة وغنى لها بجانب زوجها سلطان.

تواجدت الفنانة بلقيس قبل يومين في حدث دبي لإفتتاح "ممشى المشاهير" على غرار ممشى مشاهير هوليوود لتكريم أبرز المشاهير، حيث تلقت بلقيس نجمتها الخاصة في الممر وشاركت الصورة مع محبيها وطلبت منهم زيارتها في دبي مع تعليق "زوروا نجمتي وسلمولي عليها".

للمزيد من قسم أجدد خبرية: