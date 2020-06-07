ميا خليفة تثير الجدل بمشهدها من مسلسل رامي.. وتكشف عن تفاصيل صادمة!!

كما كان مقرر، أطلت النجمة الإباحية السابقة "ميا خليفة" كضيفة شرف في المسلسل الأمريكي "رامي" من بطولة الممثل المصري "رامي يوسف".

المسلسل يروي قصة مسلم أمريكي من الجيل الأول يقوم برحلة روحية في حي نيوجيرسي المنقسّم سياسياً، ويستكشف تحديات الوقوع بين مجتمع مصري يعتقد أن الحياة عبارة عن اختبار أخلاقي، وجيل الألفية الذي يعتقد أن الحياة ليس لها عواقب.

مشهد ميا خليفة أثار الجدل بسبب تصريحها بعدة أمور منها "أنها ممنوعة من دخول لبنان والشرق الأوسط بسبب مشاركتها بفيديوهات إباحية، كما أن داعش كانت تلاحقها على آثر ارتدائها الحجاب في أحد هذه الأفلام الإباحية".

ميا أيضاً استعانت بالإحصاءات التي صدرت منذ مدة حول أن الدول العربية هي الأكثر مشاهدة للأفلام الإباحية.

الجمهور بدوره هاجم ميا وعلقوا على أنه لا يسمح لها بالكلام لأن ما قامت به خطاً كبير لا يغتفر أبداً.

يذكر أن ميا كانت قد شاركت في بضع أفلام إباحية ونالت شهرة كبيرة جعلتها تتصدر البحث في الموقع الإباحي حتى أنه بعد أن تركت التمثيل في الأفلام ما زالت تتصدر البحث كونها عربية_لبنانية.

ميا كانت قد صرحت أن ما قامت به هو خطاً كبير وتشعر بالندم عليه وأنها ستعمل من أجل مستقلبها، لكن يبدو أن ندمها لن يفيد أبداً وما يزال الجمهور يهاجمها ليومنا الحالي.

من جهة أخرى، ميا تستعد لدخول القفص الذهبي من حبيبها الشيف السويدي الشهير روبيرت، وكانت قد شاركت فيديوهات من بروفا اختيار فستان الزفاف، ومن المفترض أن يقام الحفل خلال الشهر الحالي.

للمزيد من قسم الترفيه:

نانسي عجرم ونجاح عالمي جديد..ومطالبات بحفل لايف!

نيللي كريم تعيش قصة حب كبيرة قد تتكلل بالزواج...شاهدوا من هو حبيبها!

نوال الزغبي "أصالة مو صاحبتي".. ورد صادم من الأخيرة!