نيكول سابا: "انتوا متعودين على بمثلوا العفة.. Be Cool"!

تعرضت الفنانة اللبنانية "نيكول سابا" لهجوم شديد مساء أمس على خلفية نشرها صورة تحتوي إيحاءات جنسية.

وكانت سابا قد شاركت الصورة عبر حسابها في إنستغرام، ثم قامت بحذفها بعد عدة دقائق لتثير الكثير من التساؤلات حول إذا ما كانت تقصد أنها حامل من زوجها الممثل اللبناني "يوسف الخال"، أو ما الهدف من نشر هذه الصورة المثيرة للجدل.

بعض المصادر كانت قد أكدت خبر حمل الفنانة، إلا أنها مساء أمس شاركت فيديو عبر حسابها في إنستغرام ونفت أخبار حملها، كما هاجمت وانتقدت الجمهور الذي هاجم جرأة الصورة التي شاركتها ووصفتهم بـ "المكبوتين"! وأضافت: "أنا إنسانة متصالحة مع نفسي...مع زوجي...مو متلكن مخبية ورا أُصبعي..إنتوا معودين على الفنانات إلي بمثلوا العفة..أنا مو فايتنه على الجنه..Be Cool"!

رد الفنانة فتح النار عليها مجدداً، خاصةً أنها انتقدت الفنانات اللواتي لا يتحدثن بالأمور الجنسية، وعلقوا أنه موضوع خاص بالفنان كشخص وليس من المفترض أن يشارك هذه الأمور مع الجمهور خاصةً في البلدان العربية التي تعتبر الموضوع حساساً.

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