الفنانة المصرية زينة

كشفت الفنانة المصرية زينة عن مشاركتها في بطولة فيلم الفنان تامر حسني الجديد والذي يحمل إسم "حمزة" ونشرت الفنانة المصرية صورة تجمعها بالفنان حسني عبر حسابها الخاص في إنستغرام مؤكدة الأمر.

ومن المعروف أن الفنانة زينة كانت قد شكلت ثنائي ناجح مع تامر حسني من خلال فيلم "كابتن هيما" والذي جمعهما قبل ما يقارب الـ 10 سنوات.

والفيلم قصة الفنان تامر حسني وسيناريو محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وهو من إنتاج دولار فيلم، وكشفت بعض المصادر أن الفنانة ياسمين صبري كانت المرشحة الأولى للدور إلا انها رفضت من أجل محاولة خوض تجربة البطولة المطلقة في الدراما بالموسم الرمضاني المقبل، ويشارك في الفيلم إلى جانب حسني وزينة الفنان خالد الصاوي، والفنان محمد ثروت.

ويُشار إلى أن الفنان تامر حسني كان قد شارك في موسم عيدالأضحى الماضي من خلال فيلم "البدلة" إلى جانب الفنان أكرم حسني والفنانة أمينة خليل.

وعلى صعيد مُنفصل رُزق الفنان المصري تامر حسني مؤخرًا بابنه آدم من زوجته المغربية بسمة بوسيل.

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