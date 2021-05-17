زين كرزون تبكي بحرقة وتعلق: تحملت كتير

نشرت نجمة السوشال ميديا الأردنية زين كرزون منذ قليل فيديو تتحدث من خلاله عن الحملة التي تعرضت لها بعد حديثها الأخير عن قضية فلسطين.

وكشفت كرزون التي لم تتمالك نفسها خلال الفيديو وبدأت بالبكاء انها تعرضت لكمية هائلة من الإهانة والشتم من قبل الجمهور قائلة: "تحملت كتير سب وشتايم وظلم"، وعلقت: "مش مشكلة كله فدا فلسطين واهلها".

وجاء في تعليقات الجمهور: " شووووو عملتي شو اوف اشوف شوووو نسيتي شو حكيني قبل يومين"، وقالت إحدى المتابعات: "واو الناس اغبياء ورح ينسو اللي حكت عشان ستوري كله شو اوف؟؟"

ومن ضمن التعليقات على فيديو بكاء زين كرزون: " هدول همة دموع التماسيح يلي كانت تحكي عنهم...لما ٢٠٠الف فولورز لغو المتابعة ...تذكرت فلسطين!!!!!".

وكانت كرزون قد واجهت حملة كبيرة وتعرضت للشتم في اليومين الماضيين بسبب حديثها الأخير عن القضية الفلسطينية، وفي التفاصيل نشرت كرزون فيديو للرد على جميع الأشخاص الذين ينتقدون نشطاء السوشال ميديا والانفلونسرز الذين لم يتحدثوا عن فلسطين ولم يتضامنوا مع مدينة غزة في ظل الأحداث السيئة الأخيرة.

وانفعلت كرزون خلال حديثها بشكل وصفه البعض بـ "غير المهذب" وقالت إن الأحداث في فلسطين موجودة منذ آلالاف السنين وهي الجملة التي عرضتها للهجوم، اضافة لوصفها من يتضامنون مع القضية بأنهم يرغبون بالقبام بـ "شوشرة" من أجل لفت الانتباه.

وقالت كرزون في الفيديو: " لم أظهر اليوم لكي أبرر، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن حبي لفلسطين.. أنا أعمل ما باستطاعتي.. نحن لسنا مؤثرين في هذه القضية (الفلسطينية)، وهذه القضية ليست بحاجة لأناس مثلنا ليقولوا للعالم أحبوا فلسطين، ومن يحب فلسطين لا يحتاج لأحد أن يقول له أحب فلسطين”

وتسببت الحملة الكبيرة التي شنها رواد السوشال ميديا بقيام ما يقارب الـ 100 الف شخص بالإلغاء متابعتها بسبب موقفها، بالإضافة لإعلان بعض الشركات عن إلغاء عقود التعاون معها.

وانتشر فيديو مفبرك لكرزون وهي تسب تدعي على إحدى الفتيات قيل انه تسريب لحوار بين كرزون وفتاة انتقدتها من أجل فلسطين ليتضح لاحقًا ان الفيديو قديم ومفبرك.

