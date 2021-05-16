زين كرزون تخسر حملات دعائية بآلاف الدولارات بسبب موقفها من القضية الفلسطينية!

زين كرزون هو الإسم الأكثر تداولاً حالياً من بعد تصريحات مُثيرة للجدل كانت قد أطلقتها حول القضية الفلسطينية.

تصريحات زين سببت لها هجوم كبير من الجمهور الذي تداول إسمها خلال الساعات الماضية ضمن حملة "إلغاء متابعة" تسببت في خسارتها لأكثر من 116 آلف متابع عبر تطبيق انستقرام، كما أن الأمر لم يتوقف هنا لا وبل خسرت آلاف الدولارات كونها الوجه الدعائي لمجوهرات "عبد الله سكجها" وأفرع محلات "Shake away" للمشروبات إضافةً إلى تعرضها لسخرية من قبل العديد من المطاعم برسومات كرتونية.

الجمهور بدوره سخر من الفاشينيستا بعدة تعليقات كان منها "أقسم بالله كفووو والله يلعن كل حدا ببرر موقفها وبحكي انها ما حكت اشي غلط"..وتابع آخر "الساكت كالمحتل! انا بطلق هاد الهاشتاغ ولازم كلنا نتوحد ضد اي حدا متخاذل غصب عن الكل"...وجاء في تعليق أحدهم "إذا كان الكلام من فضه فالسكوت من فضه / لسانك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك وهي اهانت نفسها بتصريحاتها الغبيه"

تصريحات زين كرزون

يذكر أن تصريحات زين جاء فيها "قضية فلسطين ما بدها ناس مؤثرين يأثروا عليكم لحتى تحكوا أو تنزلوا عن فلسطين..المُؤثر هو الفلسطيني الي اتدمر بيتوا..المُؤثر هو اللي بعاني من سنين، مش شي جديد اللي صار بـ فلسطين مش كنت نايمة وصحيت وصار اللي صار بـ فلسطين"..وتابعت كرزون "ليه بدنا نعمل شوشرة على السوشال ميديا...حب فلسطين هو اني أنزل مية بوست وصُورة وأبكي قدام الكاميرا عشان تزقفولي"...



كما أنها أطلت اليوم عبر حساباتها وحاولت أن توضح وجهة نظرها من الموضوع وأن كلامها لم يكن يسيء للقضية الفلسطينية أو شعبها الذي اعتبرته هو المُؤثر وليس المشاهير.

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