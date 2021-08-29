نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل أنطاليا.. وهذا هو سعر فستانها!

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أمس حفل ضمن برنامج رحلات Stars on Board من تنظيم متعهد الحفلات يوسف حرب.

نانسي عجرم خلال الحفل أدت مجموعة من أغانيها الجديدة على رأسها أغنية "سلامات" والتي ما زالت تحقق ملايين المشاهدات بعد أكثر من شهر على صدور الفيديو كليب الخاص بها، كما أدت أغانيها الهيت وعلى رأسها "بدنا نولع الجو" التي نالت تفاعل كبير من الجمهور المتواجد في الحفل.

إطلالة نانسي عجرم كان لها تأثير قوي على السوشال ميديا بعد تداول صُورها بشكل كبير، إذ أن نانسي عجرم إختارت فستان ما بين اللون الأبيض والزهري الفاتح ضمن تصميم مليء بالريش من منطقة الصدر. الإطلالة والتي هي من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وصل سعرها إلى 1895 يورو أي ما يعادل 1584 دولار أمريكي.

يذكر أن نانسي عجرم كانت قد تصدرت حديث رواد السوشال ميديا منذ أيام بعد تداول صُور جديدة لها برفقة شقيقتها الكاتبة نادين عجرم وشقيقها الفنان نبيل عجرم من جمعة عائلية على شرف زواج شقيقها والذي تم في قبرص منذ أيام قليلة.

بالحديث عن الحياة العائلية لـ نانسي عجرم فقد كانت قد شاركت منذ أيام صُور تجمعها بإبنتها الصغيرة ليا وارفقتها بتعليق "هيدا جزء من نهاري وإنتو كيف عم تقضوا وقتكن" ونالت الصُور إنتشار كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

هيدا جزء من نهاري😊👩‍👧❤

و إنتو كيف عم تقضوا وقتكن؟ pic.twitter.com/xAAQbHTUVJ — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 22, 2021

فنياً، كانت نانسي عجرم قد طرحت آخر ألبوماتها الغنائية والذي حمل عنوان "Nancy 10" ويحقق الألبوم انتشار كبير عبر التطبيقات الموسيقية ومنصة يوتيوب وخاصةً أغنية الهيت "سلامات" والتي تم إطلاقها على طريقة الفيديو كليب وحققت للآن أكثر من 7.7 مليون مشاهدة.

أما على صعيد الحفلات فقد أطلت على جمهورها المصري من خلال حفل في الساحل الشمالي وغنت مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة، أما عن إطلالتها فقد كانت من توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب والذي كان عبارة عن جمبسوت باللون الأسود.

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