هاندا ارتشيل تتلقى صفعة قوية من صديقتها.. وهل كُشفت كذبة علاقتها بـ كرم بورسين!

هاندا ارتشيل يبدو أنها لم تتخطى علاقتها السابقة بالفنان التركي مراد دالكتش وما زاد الطين بلة تلقيها صفعة قوية من صديقتها المقربة.

صديقة هاندا ارتشيل والتي تدعى ستاري اكباش تبين أنها على علاقة عاطفية بـ الفنان التركي مراد دالكتش، ومع تداول الأخبار على نطاق واسع فاجأت هاندا ارتشيل صديقتها بـ إزالة المتابعة عبر تطبيق إنستقرام في ما تزال الأخيرة تتابعها للحظة الحالية.

تصرف هاندا ارتشيل فتح العديد من الأسئلة في بال الجمهور ما بين إذا ما كانت تزال تكن المشاعر لحبيبها السابق خاصةً أن علاقتهما امتدت لـ 3 سنوات تقريباً وكادت أن تتكل بالزواج بعد أن إنتقلا للعيش معاً في نفس المنزل تمهيداً للزواج الرسمي.

أيضاً تساؤل الجمهور حول ما إذا كانت علاقة هاندا ارتشيل الحالية مع كرم بورسين مزيفة كما هو متداول والهدف الرئيسي منها لفت نظر الجمهور إلى مسلسلهما الحالي "أنت أطرق بابي" والذي سيودع الجمهور خلال الحلقات القليلة القادمة بسبب نسبة المشاهدة المتدنية.

فيما خمن البعض أن هاندا كانت تخطط للعودة لـ حبيبها السابق مُجدداً إلا أن الصفعة القوية التي تلقتها من صديقتها كانت السبب في تغيير رأيها وإلغاء متابعتها.

يذكر أن هاندا ارتشل تطل على الجمهور من خلال مسلسل "أنت أطرق بابي" والذي تدور أحداثه حول إيدا يلديز وهي فتاة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تصبح مهندسة، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، وفي وسط انشغالها بحياتها تلتقي سيركان بولات، وتحدث حينها المفاجأة المتعلقة بأحداث المسلسل بقالب كوميدي رومانسي وممتع تتسارع فيه الأحداث.

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