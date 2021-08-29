  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. هاندا ارتشيل تتلقى صفعة قوية من صديقتها.. وهل كُشفت كذبة علاقتها بـ كرم بورسين!

هاندا ارتشيل تتلقى صفعة قوية من صديقتها.. وهل كُشفت كذبة علاقتها بـ كرم بورسين!

منشور 29 آب / أغسطس 2021 - 02:23
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل

هاندا ارتشيل يبدو أنها لم تتخطى علاقتها السابقة بالفنان التركي مراد دالكتش وما زاد الطين بلة تلقيها صفعة قوية من صديقتها المقربة.

اقرأ ايضاًتوبا بويوكستون تعيش علاقة حب جديدة.. ماذا عن حبيبها الذي يصغرها بـ9 أعوام!توبا بويوكستون تعيش علاقة حب جديدة.. ماذا عن حبيبها الذي يصغرها بـ9 أعوام!

صديقة هاندا ارتشيل والتي تدعى ستاري اكباش تبين أنها على علاقة عاطفية بـ الفنان التركي مراد دالكتش، ومع تداول الأخبار على نطاق واسع فاجأت هاندا ارتشيل صديقتها بـ إزالة المتابعة عبر تطبيق إنستقرام في ما تزال الأخيرة تتابعها للحظة الحالية.

تصرف هاندا ارتشيل فتح العديد من الأسئلة في بال الجمهور ما بين إذا ما كانت تزال تكن المشاعر لحبيبها السابق خاصةً أن علاقتهما امتدت لـ 3 سنوات تقريباً وكادت أن تتكل بالزواج بعد أن إنتقلا للعيش معاً في نفس المنزل تمهيداً للزواج الرسمي.

هاندا ارتشيل

أيضاً تساؤل الجمهور حول ما إذا كانت علاقة هاندا ارتشيل الحالية مع كرم بورسين مزيفة كما هو متداول والهدف الرئيسي منها لفت نظر الجمهور إلى مسلسلهما الحالي "أنت أطرق بابي" والذي سيودع الجمهور خلال الحلقات القليلة القادمة بسبب نسبة المشاهدة المتدنية.

هاندا ارتشيل

فيما خمن البعض أن هاندا كانت تخطط للعودة لـ حبيبها السابق مُجدداً إلا أن الصفعة القوية التي تلقتها من صديقتها كانت السبب في تغيير رأيها وإلغاء متابعتها.

اقرأ ايضاًتوبا بويوكستون تعيش علاقة حب جديدة.. ماذا عن حبيبها الذي يصغرها بـ9 أعوام!بعد مشهدها العاري الإباحي.. دعوات لمقاطعة ممثلة هندية شهيرة

يذكر أن هاندا ارتشل تطل على الجمهور من خلال مسلسل "أنت أطرق بابي" والذي تدور أحداثه حول إيدا يلديز وهي فتاة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تصبح مهندسة، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، وفي وسط انشغالها بحياتها تلتقي  سيركان بولات، وتحدث حينها المفاجأة المتعلقة بأحداث المسلسل بقالب كوميدي رومانسي وممتع تتسارع فيه الأحداث.

للمزيد من قسم الترفيه:

فاطمة الأنصاري تظهر من دون حجاب وفستان قصير!
سمية الخشاب تسخر من قدرات طليقها أحمد سعد الجنسية بيوم زفافه!
ملكة كابلي وفضيحة ظهور مؤخرتها في شوارع دولة أجنبية!

كلمات دالة:هاندا ارتشلكرم بورسينأنت أطرق بابيهاندا وحبيبهاحبيب هاندا أرتشل

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...