وعد تكشف أنها كانت ضحية رامز عقله طار...والأمر مُجرد تمثيل؟

كشفت الفنانة السعودية وعد أنها كانت ضحية برنامج المقالب رامز عقله طار والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2021.

وعد صرحت أنه تم دعوتها لمدينة الألعاب الترفيهية ومن بعد الفقرات المُختلفة والتي كان آخرها اللعبة التي يتم فيها رمي الضيف من مسافة عالية قررت عدم المتابعة وعلقت بـ "أنا بس أروح مع أصحابي أو أهلي على الملاهي بكون أتفرج عليهم من تحت".

وتابعت الفنانة "أول مرة أشوف مُعد البرنامج والمُصور والمذيع يتوسلوا الضيف عشان التصوير...وبعدها شكيت بالأمر وقلتلهم لا يكون مقلب"!

الجمهور بدوره سخر من وعد بعدة تعليقات كان منها "أجزم أن المقلب اتعمل بس خرب الشعر والمكياج فرفضت ينعرض"..وتابع آخر "طيب خلاص اسكتي ياثقل دمك ياشيخه بعدين اي وحده مايجيبها رامز تطلع تتكلم عن برنامج عشان تحصل اتنشن"...وجاء في تعليق أحدهم "دام نادوك لبرنامج الملاعب و رحتي المكان واحد من الاثنين يا اصلا ما احد ناداها يا اما عملو الحلقة و اخر شي ما عجبتهم و ما عرضوها غير كدا مافي".

برنامج رامز عقله طار

بالعودة للبرنامج فقد كانت فكرته حول إستدعاء المشاهير لإفتتاح مدينة ترفيهية في الرياض_السعودية ومن بعدها تبدأ المقالب المُختلفة وسخرية رامز من الضُيوف بتعليقات مُختلفة مليئة بالتنمر كما وصفها البعض. المُوسم الذي عُرض لم يحقق نجاحاً كبيراً كما الموسم السابق الذي كانت كل حلقة منه تتصدر الترند بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

أما عن ضيوف الحلقات فقد كان من بينهم سمية الخشاب، أحمد سعد، نسرين طافش، ملك قورة، جميلة عوض، ريهام حجاج، بدرية طلبة، دينا الشربيني، أحمد مالك..أيضاً كان هنالك تواجد لنجوم الرياضة من بينهم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، واللاعب مجدي قفشة من فريق الأهلي، وزميله في الفريق اللاعب محمد هاني، وكذلك مروان محسن، واللاعب فرجاني ساسي من الزمالك، وزميله في الفريق أشرف بن شرقي.

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