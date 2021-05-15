حلا الترك تعلن تضامنها مع القضية الفلسطينية..والجمهور "اتضامني مع أمك اللي سجنتيها"!

شاركت الفنانة البحرينية حلا الترك صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام بعد غياب بسبب قضية والدتها السيدة منى السابر.

الصُورة الجديدة كانت لـ حلا وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية على رأسها وأرفقتها بتعليق "التضامن مع الإنسانية"...إلا أن الجمهور لم ينسى فعلتها مع والدتها وارفقوا عدة تعليقات كان منها:

"اتضامني مع أمك اللي سجنتيها"...وتابع آخر "تتكلم على الانسانية"..وجاء في تعليق أحدهم "انتي انتضمي مع امك الي رافعه عليها قضيه بعدين تعالي وحطي عن فلسطين".

قضية والدة حلا الترك

بالعودة لـ منى السابر فقد أكدت في تصريح منذ مدة أن المحكمة أعطتها مهلة لمدة شهر حتى تعيد الأموال إلى ابنتها كما وأضافت أن حلا شهدت ضدها في المحكمة على الرغم من أنها كانت تعلم بأن الأموال المسحوبة من حسابها كانت حتى يتمكنوا من استئجار شقة لهم معاً وتدبير احتياجاتهم اليومية بعد أن رفض طليقها أن يدفع النفقة والمستحقات الخاصة بها.

وبعد إنتهاء المهلة لم تتمكن السابر من جمع المبلغ المالي والذي هو 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي لأنه لم يتم قبول طلب تحويل التبرعات من المشاهير إلى حسابها وهو ما أثار استياء الجمهور في البداية الذي ظن أن المشاهير تراجعوا عن المساعدة ليتضح لاحقاً أن الإجراءات القانونية كانت هي العائق.

السابر في إحدى اللقاءات أكدت أن أهل طليقها محمد الترك وبالتحديد والدته تحاول مُحاربتها بشكل مستمر عن طريق صب غضبها على كل من يحاول مساعدة منى والتحدث عنها بسوء، كما واضافت أنهم حاولوا طمس هويتها من الأوراق الرسمية الخاصة بابنتها حلا الترك وابنها عبد الله عن طريق تبديل خانة الأم باسم الفنانة دنيا بطمة والتي هي زوجة طليقها وهو ما أغضبها ودفعها للبكاء من الظلم الذي تتعرض له.

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