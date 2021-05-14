أحمد الشقيري يعلن موقفه من القضية الفلسطينية...والجمهور "أعطوك ترخيص"!

بعد صمت لأيام، أطلق الداعية أحمد الشقيري أول منشوراته لدعم القضية الفلسطينية والتي نالت تعاطفاً عالمياً بسبب إجرام المُحتل المستمر ليومنا الحالي.

الشقيري شارك فيديو عبر حسابه يتحدث فيه عن حقوق الإنسان بمشاهد من العُنف الذي تعرضت له القدس على أيدي المُحتل….ولم يتوقف الأمر هنا، بل شارك تعليق أحدهم والذي جاء فيه "بكير يا أحمد..مش عارف ننبسط ولا نزعل انك بالأخير نزلت..شكلهم أعطوك ترخيص انك تنزل".....الشقيري رد على التعليق بـ "نزلت الفيديو بكامل إرادتي وبدون إذن أو ترخيص من أحد والحمد الله شوية إحسان ظن ما تضر على فكرة".

الجمهر بدوره أيضاً كان ما بين مُهاجم للشقيري بسبب تأخره في نشر أي دعم للقضية الفلسطينية وبين من إلتم له عذر وأن تأخيره كان بسبب عمله على الفيديو الذي شاركه عبر حساباته. يشار إلى أنه من بين منتقدي الشقيري كانت الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط والتي علقت بـ "شيخنا الكبير وينك؟...يا عيب الشوم عليكوا انتوا تجار الدين".

من جهة أخرى، كان الشقيري قد تصدر الحديث منذ أيام بعد تداول صُور له من برنامجه الجديد "سين" أظهرته عاري من المنطقة العلوية أثناء استعداده للغوص، ونالت الصورة إنتشار كبير بين الجمهور الذي تغزل به بطرق مُختلفة من بينها "طول عمروا يحكي عن الإحسان طلع هو الإحسان بالأخير".

يذكر أن الشقيري تزوج مرتين وحصل الطلاق مع الأولى وهو متزوج الآن من السعودية رولا دشيشة، أنجب الثنائي طفلين هما يوسف وإبراهيم، ويملك بجانب نشاطه الإعلامي مشروعًا تجارياً خاصاً به ينفق منه على نفسه وعلى أسرته من بيع الأدوات المنزلية بالإضافة إلى أعماله الدعوية والتطوعية.

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