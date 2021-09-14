سارة الكندري تفضح طليقها "يجيب أصحابه ويقولي زبطيهم"!!

سارة الكندري هل فضحت نفسها أم فضحت طليقها أحمد العنزي أثناء محاولتها الهجوم والإنتقام؟

بغض النظر من هو الطرف الذي تم فضحه إلا أن تصريح سارة الكندري ما هو إلا سقطة كبيرة لها ولوالد ابنتها الوحيدة والذي أصبح طليقها منذ أيام قريبة. سارة كانت قد شاركت فيديو عبر حسابها في سناب شات حيث يتابعها مُحبيها، وجاء في الفيديو تحديداً:

"يعني الحين إذا كنت أنا بروحي ومطلقة منك ما يصير أسوي شي.. بس لما كنت على ذمتك كنت تجيبلي ربعك واصحابك وتقلي زبطيهم وشوفي وش يحتاجون.. هذا هو الرجل"!!... تعليق سارة والذي كان مُوجهاً لطليقها فتح عليها باب الهجوم من رواد السوشال ميديا بعدة تعليقات كان منها:

"وين وزاره الداخليه عن هذا الامر نتمني من وزاره الداخليه توقف هالمهزله".. وتابع آخر "الحين اذا طلعت وقالت هالكلام عبالها فضحته هو بس؟"... وجاء في تعليق أحدهم "والله اثنينكم وجهان لعمله ف استري نفسك وسكتي وراعي بنتك ونفسيتها"... واضاف آخر "اكثر شي مستغربته كيف تتكلم كذا عن طليقها الا هو ابو بنتها و بنتها قاعده معها في السياره"؟؟!!

طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي!

يذكر أن طلاق الثنائي تم مشاركته بواسطة أحمد الذي علق بمنشور عبر حسابه "لحظة الطلاق هي من أصعب اللحظات التي تجمع العديد من المشاعر، وتكون لحظة انطلاق وتحرر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت..لأنه في تلك اللحظة يكون هناك إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجية والاجتماعية والمكر والخديعة من الطرف الآخر أي شريك الحياة، وبها ينكسر الرباط المقدس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن.. لذلك أعلن انفصالي عن سارة"

سارة الكندري وفيديو جريء!

الفاشنيستا كانت قد واجهت خلال الأشهر القليلة الماضية فترة صعبة من بعد أن تم اعتقالها ووضعها تحت التحقيق بسبب إعلان جريء أظهرها وهي ترتدي روب الإستحمام وتدهم قدميها بطريقة اعتبرها البعض لا أخلاقية، وقيل وقتها أن زوجها هو من كان يصورها لصالح إعلان تجاري. وقتها زوجها أبدى دعمه عن طريق تفعيل هاشتاق #نطالب_بخروج_سارة_الكندري والذي تصدر محرك تويتر وقتها.

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