سارة علي خان تتألق باللونين الأسود والذهبي في أحدث ظهور لها على غلاف مجلة ڤوج الهندية!

سارة علي خان

الديفا الهندية الجميلة سارة علي خان في أحدث إطلالاتها الخاطفة للأنظار، تميزت بألوانها الجميلة، وجرأة اختياراتها وطابعها الصيفي.

في الآونة الأخيرة ظهرت سارة في أحدث جلسة تصوير لمجلة الأزياء الرائدة ڤوج الهندية وبدت مذهلة في جميع إطلالتها خاصة المستوحاة من الشاطئ.

أصبحت النجمة سارة علي خان أيقونة للموضة في بوليوود خلال فترة قصيرة من مشوارها الفني فهي مصدر إلهام من خلال ملابسها الرسمية وغير الرسمية التي تظهر بها خلال العروض الترويجية لأفلامها.

وتتنوع إطلالات الممثلة الجميلة، فليس لها نمط ثابت ولكنها تحب تجربة كل ما هو جديد وظهر ذلك جليًا في جلسه تصوير مجلة "ڤوج الهندية".

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