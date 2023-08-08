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ساندرا بولوك تُفجع بوفاة زوجها برايان راندل بعد صراع مع المرض

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 08 آب / أغسطس 2023 - 08:43
ساندرا بولوك وزوجها
ساندرا بولوك وزوجها

أعلنت مصادر اعلاميّة عن وفاة المصوّر العالمي "برايان راندال" زوج النجمة الهوليوودية العالمية "ساندرا بولوك" عن عمر يناهز الـ 57 عاماً بعد معاناة مع المرض.

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تفاصيل وفاة برايان راندال زوج ساندرا بولوك
 

توفي المصوّر برايان راندال عن عمر ناهز الـ 57 عاماً بشكل مأساوي وذلك بعد معاناته السريّة مع مرض التصلّب الجانبي الضموري الذي استمرّ لمدة 3 سنوات منذ اكتشاف اصابته بالمرض.
 

وكشفت مصادر عديدة بأن برايان توفي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد معركته مع المرض التي قرر أن تكون سرية جدًا وبعيدة عن ضجة الإعلام.
 

وقالت عائلته في البيان الذي أصدرته عند وفاته: "اختار برايان في وقت مبكر الحفاظ على خصوصيته في رحلة علاجه مع مرض التصلّب الجانبي وبذلنا قصارى جهدنا في رعايته وتلبية طلباته".
 

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وأضافت العائلة في بيانها: "ممتنون للأطباء الذين بقيوا معنا وأصبحوا رفقاء الغرفة وضحّوا بعائلاتهم ليكونوا معنا"، كما طلبت العائلة الخصوصيّة الكاملة واحترام حالة الحزن التي يعيشونها في هذا الوقت.

Photographer Bryan suffered with ALS disease

الحالة النفسية للفنانة ساندرا بولوك بعد وفاة زوجها
 

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الوضع النفسي بالنجمة العالمية بعد وفاة زوجها حيث انه يبدو واضحاً بأن العائلة تحتاج للمزيد من الخصوصيّة كما قالت في بيانها.
 

وكانت ساندرا قد التقت برايان خلال عام 2015 حيث عمل كمصوّر في حفل عيد ميلاد ابنها الصغير ثم أعلنا علاقتهما خلال حفل زفاف جينيفر انيستون وجوستين ثيرو.

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