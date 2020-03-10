ساندي تفجّر مفاجأة وتصرّح: "هنا الزاهد كانت مودل وأنا اكتشفتها فنيًا"

أثارت الفنانة المصرية ساندي حالة من الجدل بسبب تصريحاتها التلفزيونية والتي خصّت فيها الفنانة المصرية هنا الزاهد، حيث أكدت بأنها هي من اكتشفت الزاهد فنيًا ودعمتها لدخول الوسط الفني وهو ما قامت الأخيرة بنفيه تمامًا في وقت لاحق.

وفي لقاء عبر شاشة إم بي سي مصر في برنامج "الجمعة في مصر"، صرحت ساندي أنها دائمًا ما كانت تقدم الدعم لمن حولها ووقفت بجانب العديد من زملائها، ولكن في المقابل لم تتلقى أي تهنئة بعد إصدارها ألبومها الأخير، وخصت بالذكر الفنانة هنا الزاهد التي قالت أنها هي من اكتشفتها فنيًا.

وعلقت ساندي حول هذا الأمر قائلة: "ناس كتير أوي كنت داعماهم بشكل قوي واكتشفت إن هما حتى بيتبرأوا من الأعمال اللي عملوها معايا كمان بيعتبروها غلطة منهم هنا الزاهد".

وتابعت: "هنا الزاهد كانت بتقول إن من الحاجات الوحشة اللي عملتها كانت أول فيلم عملته مع إن أول فيلم عملته كان فيلمي وأنا من مكتشفي هنا الزاهد وأنا اللي طلعتها تمثل بعد ما كانت موديل".

وأضافت ساندي: "لما شفتها عجبتني أوي وقولتلهم بتفكرني برغدة وقولتلهم إن البنت دي هتبقى حاجة وأصريت إنها تبقى موجودة .. هي بتقول إن شكلها في الفيلم مكنش حلو هي طول عمرها جميلة وهي فنانة بجد ومن الناس اللي مباركتليش مع إننا صحاب".

وعلى ما يبدو أن كلام ساندي لم يعجب هنا الزاهد والتي قررت أن تنفي ذلك من خلال تغريدة على تويتر قالت فيها: "أنا بس عايزة أقول حاجة الاستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من دخلني عالم التمثيل سنة 2009 مش حد تاني وكان شرف ليا وشكرا .. ونيس وأحفاده".

انا بس عايزة أقول حاجة الاستاذ الكبير محمد صبحي هو اول من دخلني عالم التمثيل سنة ٢٠٠٩ مش حد تاني و كان شرف ليا و شكرا 😊❤️ #ونيس_و_احفادة — Hannah El-Zahed (@HannahElZahed) March 8, 2020

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