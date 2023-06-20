ستيفاني صليبا غاصبة من الصحافة بعد تشبيه كعكة ميلادها بعضو تناسلي

تعرضت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا للهجوم والانتقادات بشأن شكل كعكة عيد ميلادها، التي شبه البعض شكلها بالعضو التناسلي للمراة.

هجوم على ستيفاني صليبا بسبب كعكة عيد ميلادها

في التفاصيل، شاركت ستيفاني صليبا متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورة لكعكة عيد ميلادها التي تألفت من أربعة طبقات، وزيَّنت بشكل يشبه صدعًا حجريًا مزيَّن بالأحجار الكريستالية التي جاءت من درجات الوردي والأحمر والذهبي، ورغم جمال قالب الحلوى، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا الشكل بطريقة غير لائقة.

وتناقلت بعض الصحف أن ستيفاني ردَّت على هجوم متابعيها بشان شكل قالب الحلوى بأسلوب غير لائق، حيث ادعوا أنها في أحد التصريحات، قالت بغضب: "شعب مكبوت".

ستيفاني صليبا ترد على الصحافة الصفراء

بدورها، خرجت ستيفاني صليبا عن صمتها وردَّت على الاتهامات الموجهة لها، وشاركت لقطات شاشة للصحف والمواقع الصحفية التي تناقلت الخبر دون التأكد من صحته، وكتبت: "بتأسف إنو نزل هيك بوست و اضطر إني إنفي هيك سخافة. لا صرحت و لا حدا تواصل معي ، ما في مصداقية للأسف عند بعض الصحافين ، بنزلو عناوين كذب و تضليلية بس للمشاهدة".