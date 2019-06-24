سخرية عارمة من الدكتورة خلود بسبب تقليدها لإطلالة الأميرة ديانا..فماذا حدث؟

تعرّضت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة باسم الدكتورة خلود لموجة من التعليقات الساخرة خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهرت في عيد ميلاد ابنتها بإطلالة تشبه إلى حد كبير إطلالة الأميرة ديانا.

وظهرت الدكتورة خلود بقصة شعر مشابهة لقصة شعر الأميرة ديانا، إلّا أن هذه الإطلالة لم تنال إعجاب الكثير من المتابعين، وذلك بسبب عدم تناسق القصة مع وجهها، إضافة إلى انعدام الشبه بينها وبين الأميرة ديانا.

فكتبت إحدى المتابعات للدكتورة خلود تعليقًا على صورتها وقالت: " ما عجبني أبدا ماشالله الدكتورة خلود وجهها كبير وأبدا مو لايق عليها هادا الستايل يبغالوا واحدة نحيفة وكتكوتة، وسخر آخر من قصة شعرها الجديدة، قائلا: “الحمد الله إنها ماتت قبل ما تشوف اللي نشوفه”، ووافقته الرأي متابعة أخرى معلقة: “الأميرة ديانا تصيح في قبرها".

على صعيد آخر، كانت الدكتورة خلود حديث الجميع على مواقع الفن ومواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة من الفترات، خاصة بعدما أثارت الجدل حول الحفل الذي أقامته في ليلة رأس السنة ودعت فيه الفنانة اللبنانية نجوى كرم وكشفت عن أجرها للإعلام.

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