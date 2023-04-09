سعد لمجرد يقبع في السجن و زوجته تحتفل بعيد ميلاده

البوابة-وجّهت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد رسالة دعم لزوجها في محبسه بمناسبة ذكرى مولده والذي وافق أول أمس 7 أبريل/نيسان.

ونشرت غيثة على حسابها عبر موقع ( انستغرام)، صورة لزوجها سعد لجرد، ارفقتها بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: (على الرغم من أننا بعيدون جدًا، فاعلم أنني أفكر فيك في يومك الخاص (يوم ميلادك).. أتمنى أن تقضي وقتًا رائعًا ولا أطيق الانتظار حتى نتمكن من أن نكون معًا مرة أخرى).

وتابعت: (عيد ميلاد سعيد! سأفكر فيك اليوم، مثل كل يوم، وآمل أن تقضي وقتًا رائعًا في الاحتفال بتقدمك عامًا آخر).

جدير بالذكر، أن سعد لمجرد صدر ضده يوم 27 شباط/ فبراير حكماً بالسجن بعدما وجهت له المحكمة اتهامات بارتكاب جريمة الاغتصاب وحكم عليه بالسجن 6 سنوات.