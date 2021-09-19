منى زكي تنتقم لـ ياسمين عبد العزيز وتُوجه صفعة قوية لـ بوسي شلبي على المسرح!

صداقة الممثلة المصرية منى زكي بزميلتها ياسمين عبد العزيز كانت أقوى من أي شيء وكافية لأخذ الإنتقام على المسرح وأمام الجمهور.

منى زكي كانت منذ أيام قد كُرمت من مهرجان ديرجيست بعد أن اكتسحت التصويت من خلال محبة الجمهور لها. الحفل كان من تقديم الإعلامية بوسي شلبي التي لم تتوقع أن تتلقى صفعة قوية من الممثلة المصرية.

بوسي أعلنت عن اسم الممثلة منى زكي بفوزها بالجائزة بعد تصويت الجمهور، وبالفعل صعدت منى إلى المسرح وكان من المفترض أن تلقي التحية على بوسي، إلا أنها تجاهلتها في المرة الأولى وبادرت بعناق وتقبيل المقدمة الثانية التي تواجدت على المسرح.

من بعدها اقتربت من المايك بقرب بوسي لتلقي كلمتها واشاحت بنظرها عن بوسي ووجهة نظراتها نحو اللجنة التي كانت تقف خلفها و شكرتهم على الجائزة وسط حالة ارتباك من بوسي والتي فضلت أن تنزل عينيها إلى الأرض.

الجمهور بدوره أُعجب بحركة منى واعتبرها رد الصاع لصديقتها ياسمين عبد العزيز والتي عانت خلال الفترة الماضية من هجوم وسخرية بوسي وزوجة طليقها الممثلة ريهام حجاج. يذكر أن الأمر كان قد بدء بتصريحات بوسي شلبي حول أن ياسمين عبد العزيز غير موجودة في شباك التذاكر وان نجمة الشباك هي يسرا.

الرد كان سريعاً من ياسمين بـ "همووت" بعد مشاركتها لفيديو من المقابلة. كنوع من الرد، أعلنت بوسي استضافتها لـ ريهام حجاج زوجة محمد حلاوة والذي هو طليق ياسمين عبر برنامجها بعد سنوات الغياب، وجاء في المقابلة حديث ريهام عن حملها من زوجها الحالي.

ياسمين عادت وعلقت مُجدداً بـ "تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة مبالك بقا لو عملت؟"... ومن بعدها شاركت مقطع من مسلسلها "الل مالهوش كبير" والذي جاء فيه "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق".

الإعلامية بوسي لم تلتزم الصمت وعلقت بطريقة ساخرة "المشكلة مش بـ يسرا.. المشكلة الطرف التاني بحب الطرف الأول"..قاصدتاً أن ياسمين والتي هي متزوجة من الممثل أحمد العوضي ما زالت تحب طليقها محمد حلاوة.

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