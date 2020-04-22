سلمان خان يطرح أولى أغنياته على يوتيوب "بيار كارونا" ويقترب من 4 مليون مشاهدة (فيديو)

ساهم نجم بوليوود الفنان سلمان خان خلال الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليًا في ظل انتشار وباء كورونا، بنشر المساعدة والتوعية حول المرض عن طريق صفحاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتوقف النجم سلمان خان عند هذا الحد، حيث أنه قام في وقت سابق بتقديم الدعم المالي لعمال المياومة في الهند الذين تضرروا من فيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي وبقائهم في المنازل ووصل عددهم إلى أكثر من 25 ألف شخص.

وخلال اليومين الماضيين، عاد سلمان مجددًا ليثبت أنه عنصر فعّال في المجتمع وتابع جهوده في محاربة جائحة كورونا، ولكن هذه المرة من خلال طرحه لأغنية "Pyaar Karona"، وهي أول أغنية له على قناته على يوتيوب، وعلق عليها قائلًا: "في ظل محاربة الهند لفيروس كوفيد-19، دعونا نوحد طاقتنا في الحب والإلهام لنصبح أقوى في هذه الأوقات".

وأضاف: "أقدم لكم أغنيتي الوطنية التي تهدف لمحاربة جائحة كورونا، حيث تم إنشاؤها باستخدام الحد الأدنى من الموارد المتاحة لي، استمعوا إليها..وأنشروا رسالة الحب".

وخلال يومين فقط، حازت أغنية سلمان خان على موقع يوتيوب على أكثر من 500 ألف إعجاب، وقاربت على تحطي حاجز الـ4 مليون مشاهدة، واعتمد سلمان خان طريقة الراب خلال غنائه لبعض المقاطع وهو ما نال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

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