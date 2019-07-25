سلمان خان يكشف عن الأسباب التي أبقته بعيدًا عن الزواج حتى هذه اللحظة..وهذا ما قاله

تحدث نجم بوليوود سلمان خان مؤخرًا خلال إحدى مقابلاته الصحفية مع "FilmFare" عن الأسباب التي جعلته بعيدًا عن القفص الذهبي، وكشف عن بعض الأمور التي أدت إلى بقائه عازبًا، على الرغم من أنه ممثل مشهور ومحبوب لدى الملايين في الهند وخارجها.

وكانت الأسباب بحسب رأي سلمان خان قد حملت في طياتها نوعًا من الفكاهة والسخرية في سردها، حيث ذكر أنه حتى الآن لم تتقدم له أي أمرأة لطلب يده والزواج منه، وقال: "حتى الآن لم أتزوج، ربما بسبب أنني لا أعرف كيف أحضر عشاء على ضوء الشموع حيث لا أستطيع الأكل في الظلام، ولكن لأكون صريحًا أنا أشعر بالحزن قليلًا لأن ذلك لم يحصل لي بعد".

على الصعيد الفني، بعد نجاح سلمان خان في فيلم "بهارات" الذي تم عرضه مؤخرًا وشاركه في البطولة النجمة كاترينا كيف، يستعد في الوقت الحالي نجم بوليوود لتصوير الجزء الثالث من فيلمه الشهير باسم "Dabangg 3".

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