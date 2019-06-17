سلمى رشيد تكشف عن جنس مولودها الأول.. فيديو!

كشفت نجمة برنامج المواهب اراب ايدول المغربية سلمى رشيد عن جنس مولودها المنتظر عبر فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في موقع إنستغرام.

وتظهر رشيد في الفيديو وهي تمسك بالون باللون الأسود كُتب عليه فتاة أو صبي باللغة الإنجليزية، ثم تقوم بعد ذلك بفقع البالون ليتساقط منه أوراق زرقاء في إشارة إلى ان جنس المولود صبي، وهو ما اكدته من خلال تعليقها على الفيديو.

وتألقت الفنانة المغربية في الفيديو بفستان طويل من اللون الوردي الفاتح كشف عن انتفاخه بطنها، حيث تستعد رشيد لاستقبال طفلها الأول خلال الفترة المقبلة.

وكانت رشيد قد اعلنت خطوبتها ثم زواجها بشكل مفاجيء لجمهورها دون الكشف عن هوية زوجها، حرصًا منها عن إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن الإعلام، لتكشف مؤخرًا عن حملها بطفلها الأول.

يُشار إلى ان الفنانة المغربية سلمى رشيد كانت قد حققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج المواهب أراب ايدول، والذي انتهى بفوز الفلسطيني محمد عساف بعد حصوله على اعلى نسبة تصويت.

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