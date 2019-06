سلمى رشيد تكشف عن جنس مولودها الأول.. فيديو!

yeeeeees it’s a booooooooy 💙💙💙💙💙💙🙏 . #سلمى_رشيد #salmarachid #newmom #happy #love #happytime #المغرب #morocco #magazelle #boy

A post shared by Salma Rachid (@salmarachid.official) on Jun 16, 2019 at 12:08pm PDT