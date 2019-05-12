كارول سماحة تكشف سرًا "صادمًا" عن لجوئها لطبيب نفسي

قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة، إنها قامت بزيارة الطبيب النفسي، عندما كانت في سن الـ24 من عمرها.

وكشفت في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "عائشة شو"، التي تقدمها الإعلامية عائشة عثمان، عبر فضائية "النهار"، عن سبب لجوئها للطبيب النفسي، بأنها كانت تميل للزواج من شخص يكبرها سنًا، بسبب حُبْ والدها له، منوهًة إلى أنها وجدت أن زيارة الطبيب النفسي كانت الحل لتغير هذه الفكرة.

وعن سبب تصريحها "احترامي"، لشركة العدل جروب بعد إقصاء المطرب اللبناني فضل شاكر من تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، لفتت إلى أنها تحب صوت وإحساس المطرب فضل شاكر، لكنها كمواطنة لبنانية "جُرحت"، بموقفه السياسي مع الجيش اللبناني.

وأكدت أن الدولة اللبنانية أخذت موقفًا بحقه، لكن هناك كرامات للدول واعتذاره غير كافي، مشددًة على أنها سامحته على موقفه لكنها لن تُعيد ثقتها فيه مرة أخرى.

وقالت كارول سماحة، إنها تثق في اختيار الأشخاص لصداقتها، لافتًة إلى أنها محظوظة في ذلك، إلا صديقة واحدة "اتخمت"، بها وأفشت سرها، موضحًة أنها في الوسط الفني لكنها ليست ممثلة أو مطربة رافضًة ذكر اسمها.

يُذكر أن كارول سماحة، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "أنا المطلقة"، والتي قدمت فيها رسائل للمرأة المطلقة ونجحت بقوة ولاقت رواجًا كبيرًا.