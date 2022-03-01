سماح أنور تنهي خلافاتها مع سمير صبري قبل ساعات من عمليته الجراحية

يمرّ النجم المصري الشهير "سمير صبري" بازمة صحية حادة جعلته حديث الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد ان تقرر خضوعه لعملية دقيقة في القلب.

مصالحة سماح أنور وسمير صبري قبل عمليته الجراحية

حرص الوسط الفني المصري على مساندة النجم المصري "سمير صبري" وذلك بعد تقرر خضوعه لعملية دقيقة وخطيرة في القلب، سواء كان ذلك بزيارته في المستشفى أو الدعاء له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المفاجأة هي زيارة النجمة المصرية "سماح أنور" لسمير صبري في المستشفى وذلك بعد سنوات طويلة من الخلافات بينهما، حيث اكّد الناقد المصري طارق الشناوي بان هذه الزيارة هي بمثابة انتهاء للخصام الذي دام طويلاً بينهما.

كما نشرت النجمة المصرية سماح أنور عبر حسابها الخاص على "فيس بوك" بقولها: "حترجعلنا وترجع تقوم وتنورلنا الدنيا بقلبك الصافي والطيب وحبك وعطائك للحياة، وحياة كل الخير الي بينك وبين ربنا رح تقوم يا سمير، رح ندعيلك في كل وقت وصلاة وبإذن الله ورعايته هتقوم".

وكان الناقد المصري قد نشر عبر حسابه الخاص حول تفاصيل زيارة سماح أنور لسمير صبري، فقال: "زارت سماح أنور صديقها المقرب سمير صبري بعد سنوات من الخصام، وكان هو نائم ولم تشأ أن توقظه ولكنه علم بزيارتها وفرح كثيراً بعد أن دامت خصومتها معه سنوات عديدة".

الحالة الصحية لسمير صبري

انتقل النجم القدير لمستشفى آخر وذلك تلبية لقرار الأطباء من أجل اجراء عملية قسطرة بالقلب، وياتي هذا القرار بعد أن صدر قرار بعلاج سمير على حساب الدولة المصرية.

كما أكّد سمير خلال مكالمة هاتفية معه بانه يعاني منذ عام ونصف من وضع صحي متأزم وانه سيجري العملية في قلبه بعد انتهائه من العلاج الكيماوي بسبب اصابته بالسرطان.