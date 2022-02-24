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سمير صبري يطلب من معجبيها الدعاء.. ويكشف إصابته بالسرطان

منشور 24 شباط / فبراير 2022 - 11:25
سمير صبري
سمير صبري

كشف الفنان المصري سمير صبري عن تدهور حالته الصحية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة.

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أشار سمير صبري أنه يعاني من أزمة صحية خطيرة بعد إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج الكيماوي العام الماضي؛ الأمر الذي أثر على عضلة قلبه مما استدعى إجرائه عملية في القلب خلال الأيام المقبلة والتي تتطلب رعاية خاصة، وطلب من محبيه الدعاء قائلًا: "ادعولي ربنا ياخد بإيدي واطلع منها سليم إن شاء الله .. هي عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدا".

 

وحينما سألته بسمة وهبة عن مكان إصابته بالسرطان، كان جوابه أنه قضى على المرض نهائيًا بعد تلقيه العلاج الكيماوي.

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ولفت الفنان صبري أن العديد من الفنانين قاموا بزيارته من بينهم: ميرفت أمين، ودنيا سمير غانم، ونجوى فؤاد، وإلهام شاهين، وفيفي عبده، وغيرهم.

وطلب صبري من بسمة وهبة أن توجه شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي "رجع مصر للدنيا، ورج الدنييا لمصر" على حسب قوله، وأكَّد أنه لو كان ما زال في صحته كان لينشئ عشرات البرنامج عن إنجازات السيسي.
 

كلمات دالة:سمير صبرينجومفنبسمة وهبة

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